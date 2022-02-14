غوارديولا: مستقبل رحيم سترلينغ في مانشستر سيتي يحدده النادي

أشاد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالمساهمة ”الرائعة“ للمهاجم رحيم سترلينغ مع الفريق هذا الموسم، مضيفا أن أي قرار بشأن مستقبل اللاعب الإنجليزي الدولي سيتخذه النادي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز سترلينغ ثلاثية في فوز سيتي 4-صفر على مضيفه نوريتش سيتي في الدوري يوم السبت ليعزز حامل اللقب مسيرته الخالية من الهزائم في جميع المسابقات إلى 12 مباراة.

ويرتبط سترلينغ، البالغ 27 عاما، وهو هداف سيتي هذا الموسم بعشرة أهداف، بعقد مع النادي حتى يونيو حزيران 2023 لكنه قال في أكتوبر تشرين الأول إنه يأمل في الرحيل واللعب خارج إنجلترا.

وأبلغ غوارديولا موقع سيتي على الإنترنت، يوم الاثنين: ”أعرف رحيم منذ ستة مواسم. أنا أعرفه جيدا. هذا الموسم كان متميزا في الأهداف وصناعتها ومساهمته مع الفريق“.

”إذا أحصينا عدد المباريات التي خاضها منذ أصبحنا معا ستكون كثيرة للغاية. لقد كان لاعبا مهما. في المستقبل؟ لا أعرف ماذا سيحدث. النادي سيقرر“.

وأضاف المدرب الإسباني: ”أعطي النادي رأيي، لكن النادي يتخذ القرار دائما“.

ويتصدر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة من 25 مباراة، متقدما بتسع نقاط على ليفربول الذي تتبقى له مباراة إضافية.

ويلعب فريق غوارديولا خارج ملعبه ضد سبورتنغ لشبونة في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

وكان سترلينغ قد قال في تصريحات عقب المباراة: ”نمر بفترة صعبة، حيث نخوض مباراة كل 3 أيام، وعلينا مواصلة التقدم، وحققنا ذلك اليوم“.

وأضاف: ”كنا نعرف صعوبة مواجهة اليوم، لم نفكر أن اللقاء سيكون سهلًا، علينا المواصلة واستغلال الفرص“.

وعن تسجيل الهدف الأول، أشار: ”عندما سيطرت على الكرة على حدود منطقة الجزاء، كان تفكيري الأول هو محاولة تخطي المدافع والتقدم خطوة للأمام والتسديد“.

كما علق على الهدف الثاني والثالث، قائلا: ”نتدرب كثيرًا على الكرات الثابتة، ونحاول التطور، فكل لعبة تهم، وما يهم أيضًا هو تسجيل الأهداف“.

وأتم: ”علينا التمتع بثبات المستوى، فنحن نقدم ذلك المستوى منذ عامين، وأكبر تحد لنا هو المواصلة، لا يمكن النظر إلى الوراء“.