الانتقادات لا تزال تطارد تشيلسي رغم الفوز بكأس العالم للأندية "البلاستيكية"

انتقد كريغ بيرلي الدولي الإسكتلندي السابق والمحلل في شبكة ”ESPN“ فوز تشيلسي بكأس العالم للأندية التي استضافتها الإمارات في الوقت الذي يواصل فيه مانشستر سيتي طريقه نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه 2/1 على بالميراس البرازيلي في النهائي في الإمارات يوم السبت.

وقد حسم المهاجم الألماني كاي هافيرتز فوز بطل أوروبا بعد تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 117، بينما منح البلجيكي روميلو لوكاكو تشيلسي التقدم في الدقيقة 54، وبعد ذلك بعشر دقائق أدرك رفائيل فيغا التعادل لبطل أمريكا الجنوبية من ركلة جزاء.

وأكمل بالميراس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لوان، الذي تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها فوز تشيلسي، في الوقت المحتسب بدل الضائع للوقت الإضافي.

وقال بيرلي عبر حسابه على موقع ”تويتر“ ”بينما كان تشيلسي يفوز بهذه الكأس البلاستيكية، كان مانشستر سيتي يعزز صدارته بفارق بلغ 16 نقطة عن النادي اللندني في بطولة مهمة حقًا“. وأعادت الشبكة نشر هذه التغريدة لمحللها مع التعليق بعبارة ”هل تتفق مع هذا الرأي؟“.

