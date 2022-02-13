الانتقادات لا تزال تطارد تشيلسي رغم الفوز بكأس العالم للأندية "البلاستيكية"

انتقد كريغ بيرلي الدولي الإسكتلندي السابق والمحلل في شبكة ”ESPN“ فوز تشيلسي بكأس العالم للأندية التي استضافتها الإمارات في الوقت الذي يواصل فيه مانشستر سيتي طريقه نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه 2/1 على بالميراس البرازيلي في النهائي في الإمارات يوم السبت.

وقد حسم المهاجم الألماني كاي هافيرتز فوز بطل أوروبا بعد تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 117، بينما منح البلجيكي روميلو لوكاكو تشيلسي التقدم في الدقيقة 54، وبعد ذلك بعشر دقائق أدرك رفائيل فيغا التعادل لبطل أمريكا الجنوبية من ركلة جزاء.

وأكمل بالميراس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لوان، الذي تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها فوز تشيلسي، في الوقت المحتسب بدل الضائع للوقت الإضافي.

وقال بيرلي عبر حسابه على موقع ”تويتر“ ”بينما كان تشيلسي يفوز بهذه الكأس البلاستيكية، كان مانشستر سيتي يعزز صدارته بفارق بلغ 16 نقطة عن النادي اللندني في بطولة مهمة حقًا“. وأعادت الشبكة نشر هذه التغريدة لمحللها مع التعليق بعبارة ”هل تتفق مع هذا الرأي؟“.

ويشير تصريح بيرلي إلى تراجع أهمية كأس العالم للأندية مقارنة بالدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه أول ألقاب تشيلسي في هذه البطولة التي تضم أبطال القارات.

ولم يحقق تشيلسي لقب كأس العالم للأندية في مشاركته الأولى عام 2012 عندما خسر في النهائي أمام كورينثيانز البرازيلي الذي توج باللقب حينها عندما أقيمت البطولة في اليابان.

وأحرز رحيم سترلينغ ثلاثة أهداف ليقود مانشستر سيتي لتعزيز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز بفارق تسع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني بفوزه خارج أرضه 4/0 على نوريتش سيتي المتعثر في نفس يوم فوز تشيلسي بكأس العالم للأندية ليتأخر عن حامل اللقب بفارق 16 نقطة.

حماس روديغير بعد فوز #تشيلسي بلقب #كأس_العالم_للأندية للمرة الأولى في تاريخه. pic.twitter.com/fC6uGSv1sn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 13, 2022

ويعاني تشيلسي من تراجع شديد في النتائج قبل مشاركته في كأس العالم للأندية وسط انتقادات للألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق.

واضطر بطل أوروبا للاعتماد على مدافعيه الإسبانيين سيزار أزبليكويتا وماركوس ألونسو ليهز شباك بليموث المنافس في الدرجة الثالثة قبل أن ينتصر عليه في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي قبل السفر إلى أبوظبي مباشرة.

وسجل تشيلسي 48 هدفا في الدوري هذا الموسم، أقل بـ13 هدفا من ليفربول صاحب المركز الثاني الذي يتقدم بفارق مركز واحد عن النادي اللندني.