رغم المشاركة في الإحماء.. كيرت زوما يخرج من تشكيلة ويستهام ضد ليستر سيتي

خرج كيرت زوما مدافع ويستهام يونايتد من تشكيلة ناديه أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد المشاركة في فترة الإحماء، ودخل عيسى ديوب بدلا منه، وفقا لما أعلنه النادي اللندني اليوم الأحد.

وكان زوما في التشكيلة الأساسية رغم وجود جدل كبير حوله بعدما ظهر في فيديو وهو يتعامل بعنف مع قطته، وتقدم اللاعب باعتذار عن تصرفه في وقت لاحق.

بسبب ركل القطة.. إيقاف يوان شقيق كورت زوما عن اللعب مع نادي داجنهام الإنجليزي https://t.co/DXzEq57jhE pic.twitter.com/LxAcv4mfGv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 11, 2022

وقال ديفيد مويز مدرب ويستهام، الذي اختار المدافع الفرنسي للعب أمام واتفورد بعد هذه الواقعة، إنه محبط من تصرف اللاعب لكنه أصر على اختيار أفضل تشكيلة ممكنة لمحاولة تحقيق الفوز.

وقال مويز يوم الجمعة: ”إنه متاح للعب، هناك وجهات نظر مختلفة عن إمكانية مشاركته، نحن قررنا أنه يمكنه اللعب، أنا أؤيد ذلك“.

وغرّم ويستهام يونايتد مدافعه كورت زوما بمبلغ 250 ألف جنيه إسترليني بسبب مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يعذب قطته، حيث تبرع النادي الإنجليزي بأجر أسبوعين من أجر اللاعب إلى جمعيات خيرية للحيوانات.

وقد أصدر اللاعب اعتذارًا مريرًا بعد عرض الفيديو ، الذي شاركه شقيقه يوان على ”سناب شات“.

ميخائيل أنطونيو لاعب ويستهام: هل ما فعله كيرت زوما مع القطة أسوأ من العنصرية؟ https://t.co/rw6MCJEyao pic.twitter.com/z2jcvH1zz9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 10, 2022

وأصدر ويستهام بيانا يوم الإثنين وأدان تصرفات اللاعب بينما قالت شرطة إسيكس وشركة أديداس، راعية اللاعب، إنهما يحققان في الواقعة.

وقالت الشرطة إنها تجري ”تحقيقات عاجلة“ في الفيديو، بينما وقع أكثر من 120 ألف شخص على مذكرة تطالب بمحاكمة زوما بسبب اللقطات المصورة ومنعه من اقتناء حيوانات.

وجاء في المذكرة، التي بدأها ماثيو ديكسون: ”تم تصوير لاعب كرة القدم المحترف كورت زوما وهو يسيء معاملة حيوان أعزل بشكل مروّع، يجب محاكمته على أفعاله، شكرا لكل من وقع على المذكرة، لا يمكن السماح لهذا الرجل بالإفلات من استغلال هذه القطة المسكينة بهذه الطريقة“.

الخسائر تلاحق وست هام.. وتهديد زوما بالاستبعاد من تشكيلة منتخب فرنسا https://t.co/CJEYLNu3VQ pic.twitter.com/dzCTVBnqmL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 10, 2022

ولم يسلم يوان زوما شقيق كورت زوما من العقوبات بسبب قضية ركل شقيقه لقطة، وأعلن ناديه داجنهام أند ريدبريدج، إيقافه لغاية نهاية التحقيق الذي تجريه الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات في بريطانيا.

وكان يوان زوما هو من صور فيديو شقيقه وهو يركل قطته في منزله، وتعرض كورت زوما لسيل من العقوبات بداية من خصم أسبوعين من راتبه ومنحها لجمعيات تعتني بالحيوانات.

كما أوقفت شركات رعاية رعايتها للمدافع الفرنسي من بينها شركة ”أديداس“ وأصبح مهددا بفقدان مكانه في منتخب فرنسا لكرة القدم خلال نهائيات كأس العالم القادمة، بعد احتجاج جمعيات تدافع عن الحيوانات في فرنسا.