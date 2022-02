ترتيب الدوري الإنجليزي: فوز صعب لليفربول على بيرنلي.. وولفرهامبتون يهزم توتنهام

حقق نادي ليفربول فوزا صعبا على مضيفه بيرنلي بنتيجة 1/0، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب تيرف مور سجل فابينيو الهدف الوحيد لليفربول في الدقيقة 40 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد ركلة ركنية لعبها ترينت ألكسندر أرنولد.

وحقق ليفربول الفوز الـ16 مقابل الخسارة مرتين، في حين تعادل 6 مرات ليرفع الريدز رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني ويتأخر بـ9 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب مباراة أكثر. في المقابل جمدت الخسارة رصيد بيرنلي عند 14 نقطة من 21 مباراة في المركز الأخير.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفا على إنتر ميلان، يوم الأربعاء، على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ولحساب الجولة ذاتها خسر توتنهام على ملعبه 0/2 أمام وولفرهامبتون، وسجل هدفي وولفرهامبتون راؤول خيمينيز ولياندير ديندونكير في الدقيقتين السادسة والـ18 على التوالي.

ورفع الفوز رصيد وولفرهامبتون إلى 37 نقطة من 22 مباراة في المركز السابع، مقابل 36 نقطة من 22 مباراة لتوتنهام في المركز الثامن.

وخسر توتنهام للمرة الثامنة الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين فاز 11 مرة وتعادل 3 مرات.

ومن المقرر أن يحل توتنهام هوتسبير ضيفا على مانشستر سيتي، يوم السبت 19 فبراير، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما فاز نيوكاسل 1/0 على ضيفه أستون فيلا.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك سجل كيران تريبير الهدف الوحيد لنيوكاسل في الدقيقة 35.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر وقد حقق الفوز الرابع له في 23 مباراة في الدوري الإنجليزي، في حين جمدت الخسارة رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان هذا الفوز الثالث على التوالي لنيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، علما أن آخر خسارة له في المسابقة كانت في 19 ديسمبر أمام مانشستر سيتي وخسر فيها بنتيجة 0/4، وبعدما فاز نيوكاسل على ليدز يونايتد وإيفرتون وأخيرا أستون فيلا، في حين تعادل مع مانشستر يونايتد وواتفورد.

وهذه أول خسارة لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي بعدما تعادل 2/2 مع مانشستر يونايتد و3/3 مع ليدز يونايتد، وفاز 1/0 على إيفرتون.