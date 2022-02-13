اعتقال نجم كبير في الدوري الإنجليزي ضرب صديقته.. وتسوية مالية أنقذته من القضية

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية عن فضيحة سابقة لنجم كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، قام بضرب صديقته التي اتصلت بالشرطة وتم اعتقاله، لكنه تمكن من التخلص من المشكلة عبر تسوية مالية كبيرة مع الضحية خارج القضاء.

وذكرت الصحيفة، أن النجم لاعب دولي، وأرسل للضحية رسائل مسيئة في الليل.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب استعان بمحامٍ؛ لإجراء تسوية خارج المحاكم مقابل مبلغ من 5 أرقام قدمه كتعويض للضحية.

وقال مصدر للصحيفة، ”إنه أمر مقلق خصوصا بعد قضية ماسون غرينوود، في هذه الحالة استعمل لاعب كرة القدم أمواله للحصول على محامين لتسوية الأمر نيابة عنه، وإبقائه بعيدا عن الرأي العام“.

وأضاف المصدر: ”لقد توصل إلى تسوية أسكتت الفتاة فعليا وأوقفت الدعوى القضائية، لكن كانت تهمته خطيرة وتتضمن على الأهم تهمة الاعتداء المنزلي“.

وأكدت الشرطة، أنه تم استدعاؤه، لكن اللاعب لم يواجه أي إجراء آخر حيث تم الاتفاق على قرار مجتمعي.

وأثارت قضية اعتداء النجوم على صديقاتهم أو النساء عموما غضب منظمات تدافع عن حقوق النساء، وتعتقد تيريزا باركر عن منظمة مساعدة النساء ومؤسسة حملة كرة القدم المتحدة ضد العنف المنزلي، أن أموال اللاعبين تستخدم للتخلص من الإساءة تحت الطاولة.

وقال تيريزا: ”هذه القضية تكشف كيف أن مستوى تأثير السلطة والمال في كرة القدم، بإمكانه أن يجعل من قضايا العنف المنزلي، أو أي أشكال أخرى من العنف ضد النساء من طرف اللاعبين، قضايا يمكن التعامل معها“.

وأكدت تيريزا باركر أن على الأندية أن تتحرك ضد العنف الممارس على النساء، وقالت: ”يجب أن يكون لدى جميع الأندية ومنظمات كرة القدم سياسات بشأن العنف الأسري؛ حتى لا تصبح أموالهم عناصر تمكين وأعذار للرجال الذين يسيئون إلى النساء“.

وتم اعتقال نجم مانشستر يونايتد، الشاب ماسون غرينوود، بعد نشر فيديوهات تشير إلى ضربه صديقته، وأطلق سراحه بكفالة لكن مستقبله كلاعب كرة قدم أصبح محل شكوك بعد إبعاده من طرف فريقه، وإلغاء عدة شركات عقود رعاية معه.