كريستيانو رونالدو يبصق على زميله أنتوني إلانغا في مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون (فيديو وصور)

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصق بالصدفة على أنتوني إلانغا زميله في مانشستر يونايتد بعد التعادل مع ساوثهامبتون أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهر مقطع فيديو أن رونالدو الذي أتم 37 عاما قبل أيام بصق على زميله السويدي أنتوني إلانغا البالغ من العمر 19 عاما، على ملعب أولد ترافورد.

وتُظهر لقطات نشرتها شبكة BT Sport أن رونالدو، الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، يقف خلف المهاجم المراهق، قبل أن يبصق أمامه حيث لمس بعض بصاقه زميله إلانغا الذي بدا أنه لم يتنبه لما حدث.

وبدا أن إلانغا لم يدرك ما حدث، لكن اللقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مما ترك المشاهدين في حيرة مما شاهدوه.

كتب أحد المستخدمين: ”أنا متأكد من أن الاتحاد الإنجليزي قد رأى رونالدو يبصق على إلانغا، أنا أتوقع عقوبة مستحقة، هذا حقًا غير ضروري متعمدًا أم لا“.

وأضاف ثان: ”هذا يحتاج إلى شرح، هل قام رونالدو بالفعل بالبصق على أنتوني إلانغا. هل لعب مانشستر يونايتد بهذا السوء؟.

وكتب أحد المستخدمين: ”هل رأيت أشياء أو فعل أي شخص آخر، [شاهد] رونالدو يبصق باتجاه مؤخرة إلانغا في نهاية المباراة؟“.

وكتب آخر: ”هل قام رونالدو بالبصق على زميله في الفريق؟“.

وفشل رونالدو في التسجيل للمباراة السادسة على التوالي، وهو أسوأ جفاف تهديفي له مع الأندية منذ 12 عامًا.

سجل جادون سانشو هدفه الثاني في ثلاث مباريات في جميع المسابقات ليضع رجال رالف رانجنيك في المقدمة بعد 25 دقيقة، لكن آدامز أدرك التعادل للضيوف بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وأدى التعادل إلى ترك مانشستر يونايتد في المركز الخامس على جدول الترتيب من حيث النقاط مع ويستهام يونايتد وبفارق سبع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث.

رونالدو يفكر في الرحيل

وأمس السبت ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن كريستيانو رونالدو يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد الصيف القادم بعد موسم واحد من عودته.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو أخبر أصدقاءه بأنه يشعر بتأثير تقدمه في العمر حيث بلغ 37 عاما قبل أيام لكنه يملك مسيرة كبيرة من الإنجازات الفردية والألقاب الكبيرة.

ولم يعترف رونالدو علنا بأن متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز أصبحت عالية جدا حتى لرياضي مثله يعمل بشكل كبير على الحفاظ على لياقته البدنية، لكنه قد يتطلع لقطع طريق عودته لمانشستر يونايتد التي كان من المفروض أن تستمر لموسمين قادمين.

وأكد رونالدو أن الفريق الحالي لمانشستر يونايتد أقل بكثير من الفريق الذي لعب معه في الفترة الأولى وأن هذا هو العامل الذي جعله يتغير في شكله وتأثيره.

لكن صحيفة ”ذا صن“ أكدت أن كريستيانو رونالدو أخبر أصدقاءه أنه سيبقى يتدرب بشكل كبير وأكبر من الفترة السابقة للبقاء في الملاعب على المستوى العالي، خاصة أن الخطة التي يتبعها المدرب الحالي الألماني رالف رانجنيك تتطلب مجهودا كبيرا يرتكز على الضغط العالي.