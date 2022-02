عبقرية توخيل.. ما الحيلة التي نفذها أزبليكويتا وهافيرتز في ركلة الجزاء الحاسمة؟

ألقى أحد المتخصصين في عالم كرة القدم، ويدعى ”جير جورديت“، عبر حسابه على ”تويتر“، الضوء على الدور الكبير الذي لعبه ثنائي تشيلسي، سيزار أزبليكويتا وهافيرتز في تتويج فريقهما ببطولة كأس العالم للأندية، عندما فاز ”البلوز“، أمس السبت، بهدفين مقابل هدف على بالميراس البرازيلي في نهائي البطولة على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

وأوضح ”جير جورديت“، من خلال صور نشرها عبر حسابه على تويتر، كيف قام المدافع الإسباني أزبليكويتا بحيلة ذكية عند احتساب الحكم كريستوفر بوث ركلة جزاء لفريقه، إذ أمسك بالكرة، في وقت ظن فيه الجميع أنه سيتصدى لتنفيذها، قبل أن يمنحها في اللحظة الأخيرة لزميله الألماني كاي هافيرتز مسجلا منها هدف الفوز الثمين.

وأوضح أن أزبليكويتا نجح بتلك الحيلة في تشتيت انتباه لاعبي وحارس بالميراس البرازيلي، إذ جرت العادة أن يقوم بتنفيذ الضربات اللاعب الذي يمتلك الكرة بمجرد احتسابه الركلة، ولكنه ظل متصلا بصريا مع هافيرتز، ما خفف الضغوط عليه كثيرا، ليأتي مرتاحا ويسجل هدفا رائعا كفل لفريقه التتويج بلقب أول في مونديال الأندية.

The reveal. When the referee finally has established control, the Palmeiras players have cooled off and backed away, the time is right. Havertz has been calmly waiting in the back, focusing on his shot, and the ball is now handed over. The switch is successfully made. 4/9 pic.twitter.com/xjr3rleHBf

— Geir Jordet (@GeirJordet) February 13, 2022