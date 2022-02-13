كلوب عن تأخر التجديد لمحمد صلاح بسبب سنه: انظروا إلى ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي

رد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تساؤل بسبب تأخر تجديد تعاقد الدولي المصري محمد صلاح، حتى الآن، وأن أزمة السن تقف عائقا أمام إدارة ”الريدز“ لمنح اللاعب ما يريده من أموال.

وينتهي عقد صلاح، الذي يبلغ عامه الثلاثين في يونيو المقبل، مع ليفربول، بعد 18 شهرا، وسط محادثات جارية بشأن العقد الجديد.

وأعرب قائد المنتخب المصري عن رغبته في البقاء مع ليفربول، ولكن تردد أنه طلب عبر ممثليه الحصول على 300 ألف جنيه إسترليني (407 آلاف دولار) أسبوعيا، لتجديد عقده.

وقال كلوب، في تصريحات إعلامية، يوم الأحد ”قبل عام أو عامين، كان أول 3 لاعبين في ترتيب الكرة الذهبية، باستثناء محمد صلاح الأصغر سنا، يبلغون من العمر 34 عاما أو أكثر“.

وتابع ”روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، يبلغ من العمر 33 عاما، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو 34 و37، إذا كنت محظوظا بما يكفي لاستمرار مسيرتك الكروية دون إصابات خطيرة، يمكنك اللعب لفترة طويلة“.

وتابع ”لا توجد ذروة في منتصف العشرينات، الميزة الهائلة في أوائل الثلاثينات أو منتصفها هي أنها تجعل اللاعب يتصرف بالطريقة الصحيحة، بعد خبرة طويلة في مسيرته“.

وأردف كلوب ”يمكن للاعب في هذه السن استخدام خبراته بشكل أفضل لاتخاذ القرارات، لأنه يصبح أفضل مما كان عليه قبل سنوات، وفي رأيي لا يوجد سقف للعمر“.

وشدد المدرب الألماني ”الأمر مختلف بالنسبة للأندية، بعض الناس يعتقدون أننا لن نوقع مع لاعب يبلغ من العمر 33 عاما، لأننا لن نستطيع بيعه بعد ذلك“.

وأتم ”ولكن إذا كان اللاعب موجودا بالفعل، فمن الرائع أن يكون موجودا لفترة أطول لأن لديه الخبرة والرغبة والإمكانات الفنية اللازمة“.

ويحل ليفربول ضيفا على بيرنلي ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، مساء الأحد.

وحال نجاح محمد صلاح في تسجيل هدفين في شباك بيرنلي سيرفع رصيده من الأهداف مع ليفربول إلى 150 هدفا في كل المسابقات.

وعاد صلاح للمشاركة مع ناديه بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية حين دخل كبديل في لقاء ليستر سيتي يوم الخميس.

وينتظر ليفربول اختبار قوي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل حين يواجه إنتر في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويقضي محمد صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم إليه قادما من روما في صيف 2017.

وفي 230 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 148 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج صلاح بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.