يورغن كلوب: ميلنر لن يعتزل في نهاية الموسم

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن لاعب الوسط جيمس ميلنر حريص تماما على الاستمرار في اللعب، وإنه بكل تأكيد لن يعتزل في نهاية الموسم الحالي.

ولعب الإنجليزي ميلنر، البالغ 36 عاما، لأندية ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ومانشستر سيتي قبل الانضمام إلى ليفربول في صفقة مجانية في 2015.

وخلال وجوده في صفوف ليفربول لعب ميلنر دورا محوريا في الفريق وخاض معه 273 مباراة وفاز مع النادي بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة فريقه، اليوم الأحد، أمام بيرنلي متذيل جدول الترتيب ”بكل تأكيد لن يعتزل ميلنر العام المقبل. إنه حريص تماما على الاستمرار في اللعب.. وأنا بصراحة أتفهم ذلك“.

وأضاف المدرب الألماني ”إذا حالفك الحظ بما يكفي وبقيت في صحة جيدة فإن الحياة بعد انتهاء المسيرة المهنية تكون أطول كثيرا من سنوات المسيرة المهنية. ولذا عليك الاستمرار في المسيرة المهنية لأطول فترة ممكنة، ولو كان بوسعك لعب كرة القدم فهذا أفضل من أشياء أخرى“.

"He loves what he's doing, he will play football next year, definitely"

