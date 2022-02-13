يورغن كلوب: ميلنر لن يعتزل في نهاية الموسم

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن لاعب الوسط جيمس ميلنر حريص تماما على الاستمرار في اللعب، وإنه بكل تأكيد لن يعتزل في نهاية الموسم الحالي.

ولعب الإنجليزي ميلنر، البالغ 36 عاما، لأندية ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ومانشستر سيتي قبل الانضمام إلى ليفربول في صفقة مجانية في 2015.

وخلال وجوده في صفوف ليفربول لعب ميلنر دورا محوريا في الفريق وخاض معه 273 مباراة وفاز مع النادي بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة فريقه، اليوم الأحد، أمام بيرنلي متذيل جدول الترتيب ”بكل تأكيد لن يعتزل ميلنر العام المقبل. إنه حريص تماما على الاستمرار في اللعب.. وأنا بصراحة أتفهم ذلك“.

وأضاف المدرب الألماني ”إذا حالفك الحظ بما يكفي وبقيت في صحة جيدة فإن الحياة بعد انتهاء المسيرة المهنية تكون أطول كثيرا من سنوات المسيرة المهنية. ولذا عليك الاستمرار في المسيرة المهنية لأطول فترة ممكنة، ولو كان بوسعك لعب كرة القدم فهذا أفضل من أشياء أخرى“.

"He loves what he's doing, he will play football next year, definitely" 🔜 Jurgen Klopp on James Milner's future and contract situation pic.twitter.com/Ke9u8GxMbQ — This Is Anfield (@thisisanfield) February 12, 2022

وأردف ”سيكون ميلنر على ما يرام بعد انتهاء مسيرته المهنية أيضا، لكنه بالتأكيد يحب ما يفعله الآن وبالتأكيد سيلعب كرة القدم في العام المقبل“.

وينتهي عقد ميلنر الحالي مع ليفربول في آخر الموسم، وأكد كلوب وجود محادثات سرية بين الطرفين بهدف تمديد الارتباط، قائلا ”نعم، بالتأكيد أنا والنادي نجري محادثات مع ميلنر، وسنري“.

ويأمل ليفربول الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة الضغط على مانشستر سيتي صاحب المركز الأول في الوقت الحالي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام ليدز يونايتد، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الأول برصيد 63 نقطة وفاز أمس على نورويتش برباعية نظيفة في الجولة ذاتها.

ويخوض ليفربول مباريات حاسمة خلال شهر فبراير، إذ إنه عقب مباراة بيرنلي سيكون على موعد مع مواجهة أمام إنتر ميلان الإيطالي يوم الـ16 من فبراير في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم خوض مواجهتين بالدوري الإنجليزي يومي الـ19 والـ26 ضد نوريتش سيتي وآرسنال على الترتيب، بالإضافة إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ضد تشيلسي في الـ27 من الشهر الجاري أيضًا.

على الجانب الآخر، يمر بيرنلي بأسوأ فتراته على الإطلاق في ظل تعرضه لمسلسل من الهزائم منذ بداية الموسم الحالي؛ ما جعله يقبع في المركز الـ20 والأخير بالترتيب لمسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة.