تشيلسي يتوج بطلا لكأس العالم للأندية بعد فوزه على بالميراس

توج فريق تشيلسي الإنجليزي بطلا لكأس العالم للأندية بعد فوزه على نظيره بالميراس البرازيلي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”محمد بن زايد“، مساء اليوم السبت، في المباراة النهائية.

تشيلسي كان قد وصل إلى النهائي بعد الفوز على الهلال السعودي بهدف نظيف في نصف النهائي، بينما بالميراس فاز على الأهلي المصري بثنائية نظيفة.

وتمكن البلجيكي روميلو لوكاكو من تسجيل الهدف الأول لصالح كتيبة توماس توخيل، وذلك في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

لوكاكو يسجل برأسه..

تشيلسي يكتب الكلمة الأولى بلغة الأهداف في النهائي ويتقدم بالهدف الأول #تشيلسي_بالميراس#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/OuzpG5FgJL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022

هدف البلجيكي جاء بعد تمريرة عرضية من كالوم هودسون أودوي، حيث وصلت الكرة إلى لوكاكو الذي سددها برأسه بطريقة قوية في شباك الخصم.

وحصل بالميراس على ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد وجود لمسة يد على تياغو سيلفا لاعب تشيلسي، حيث لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، الذي أقر بوجود ركلة جزاء.

وتمكن رافائيل فيغا من تسديد ركلة الجزاء بنجاح لصالح بالميراس، لتصبح النتيجة 1-1.

بالميراس لا يستسلم..

فييجا يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء#تشيلسي_بالميراس#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/Mn5Sr6pfVG — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022

وحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 115، الشوط الإضافي الثاني، لوجود لمسة يد على أحد لاعبي بالميراس.

وتمكن كاي هافيرتز من تنفيذ ركلة جزاء تشيلسي بنجاح، حيث أصبحت النتيجة 2-1 لصالح البلوز.

يذكر أن النادي الأهلي المصري كان قد حقق الميدالية البرونزية على حساب الهلال السعودي، برباعية نظيفة.

وكان تشيلسي قد شارك في بطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2012، وتأهل للمباراة النهائية لكنه خسر اللقب أمام فريق كورينثيانز البرازيلي بعد الهزيمة أمامه 0-1.