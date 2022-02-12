ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يواصل تعثره ويتعادل مع ساوثهامبتون

واصل مانشستر يونايتد، تعثره في الصراع على مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بتعادله مساء السبت مع ضيفه ساوثهامبتون 1-1، بافتتاح الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل غادون سانشو هدف يونايتد في الدقيقة 21، فيما أحرز تشي أدامز هدف ساوثهامبتون في الدقيقة 46.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذا التعادل إلى 40 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر.

وعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد، بعدما خاض المباراة الأخيرة أمام بيرنلي (1-1) كلاعب بديل، ولعب رونالدو في الخط الأمامي إلى جانب سانشو وماركوس راشفورد.

ونجحت محاولات يونايتد في الدقيقة 21، من خلال هجمة مرتدة أخرى، وصلت من خلالها الكرة إلى راشفورد في الناحية اليمنى، ليضع الأخير الكرة على طبق ذهبي أمام سانشو، الذي تابعها في المرمى من مسافة قريبة.

وبدأ ساوثهامبتون الشوط الثاني بقوة، وتمكن من تحقيق التعادل في الدقيقة 48، عندما قدم الجناح محمد اليونسي تمريرة إلى أدامز، الذي سدد كرة منخفضة نحو القائم البعيد لمرمى يونايتد.