كلوب: تعاقدات ليفربول يجب أن تحدث الفارق

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن تعاقدات الفريق الجديدة عليها أن تحدث الفارق لأن النادي لا يمكنه تحمل إهدار المال والوقت.

وقال كلوب للصحفيين: ”لا بد أن تحدث صفقات التعاقدات التي أبرمناها الفارق لأنه لا يمكننا إنفاق 40 مليون جنيه إسترليني (54.24 مليون دولار) أو 50 مليون جنيه إسترليني على لاعب في النهاية لا يكون له تأثير في الفريق“.

ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يقهر ليستر سيتي ويتمسك بالمركز الثاني.. وآرسنال يهزم وولفرهامبتون https://t.co/iN57cDXdaT pic.twitter.com/Y4EMI9qLe2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 10, 2022

وأضاف: ”هذا يمكن أن يحدث لأسباب تتعلق بالإصابة وأمور مشابهة، لكن لا يفترض أن يحدث هذا كثيرا لأننا، وكما يقال في ألمانيا، لا نسبح وسط الأموال“.

وتابع المدرب الألماني قوله: ”إنه فريق ثري لا يواجه أي مشكلات، لكن السياسة هنا واضحة وهي.. نحن ننفق ما نجنيه. وإذا جنينا المزيد يمكننا إنفاق المزيد وإذا جنينا أقل فيمكننا الإنفاق أقل“.

والمهاجم الكولومبي لويس دياز هو آخر لاعب انضم إلى ليفربول بناء على تعاقده معه قادما من بورتو البرتغالي في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية، في الشهر الماضي، وشارك لأول مرة بديلا لأحد زملائه في الفوز على كارديف سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد الماضي.

وقدم دياز (25 عاما) أداء مقنعا لدرجة أن كلوب قرر إشراكه أساسيا من البداية في الفوز 2/0 على ليستر سيتي في الدوري، الخميس الماضي، وقد شكل بالفعل صداعا للفريق المنافس.

استقبال حافل من جماهير ليفربول لمحمد صلاح أمام ليستر (فيديو) https://t.co/0o76CGuHTW pic.twitter.com/ECGeNL31m1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 10, 2022

وفي مباراة ليستر سيتي تألق أيضا اللاعب ديوغو غوتا الذي أحرز هدفي اللقاء. وقد نجح غوتا أيضا في إطلاق مسيرته بنجاح واضح مع الفريق بعد الانضمام إليه في سبتمبر أيلول 2020.

ويقول كلوب، إن توقيت إبرام صفقات الانتقال مهم؛ لأن سوء تقدير التوقيت ربما يحرم أي فريق من عناصر كبيرة مثل غوتا أو محمد صلاح في هذه الحالة.

وأردف كلوب: ”لو تأخرنا.. في التعاقد مع ديوغو غوتا فإنه كان سيتلقى عروضا من أندية كبيرة أخرى.. وكذلك الأمر بالنسبة لمو (محمد صلاح. فلو لعب صلاح عاما آخر مع روما بنفس الأسلوب فربما تطور مستواه هناك أيضا وسعت فرق أخرى لضمه“.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، متخلفا بفارق تسع نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، وسيحل ضيفا على بيرنلي فريق الذيل، غدا الأحد.