الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد بالميراس في نهائي كأس العالم للأندية

يستضيف ملعب (محمد بن زايد) بنادي الجزيرة الإماراتي مساء اليوم السبت المواجهة المرتقبة التي تجمع بين تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة تشيلسي وبالميراس، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة 20:30 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية إكسترا في الإمارات بصوت المعلق فارس عوض وقناة SSC7 في السعودية بصوت المعلق فهد العتيبي.

مشوار الفريقين

تأهل تشيلسي بطل أوروبا إلى المباراة النهائية بعد فوزه على حساب الهلال السعودي بنتيجة 1-صفر في لقاء نصف النهائي.

وفاز بالميراس البرازيلي على الأهلي المصري بنتيجة 2-0 في نصف النهائي.

ويخوض بالميراس النهائي الأول له في كأس العالم للأندية بينما خاض تشيلسي نهائي 2012 وخسر أمام كورينثيانز البرازيلي.

ولم يسبق أن تقابل تشيلسي ضد بالميراس في أي مباراة سابقة.

