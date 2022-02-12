الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد بالميراس في نهائي كأس العالم للأندية

يستضيف ملعب (محمد بن زايد) بنادي الجزيرة الإماراتي مساء اليوم السبت المواجهة المرتقبة التي تجمع بين تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة تشيلسي وبالميراس، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة 20:30 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية إكسترا في الإمارات بصوت المعلق فارس عوض وقناة SSC7 في السعودية بصوت المعلق فهد العتيبي.

مشوار الفريقين

تأهل تشيلسي بطل أوروبا إلى المباراة النهائية بعد فوزه على حساب الهلال السعودي بنتيجة 1-صفر في لقاء نصف النهائي.

وفاز بالميراس البرازيلي على الأهلي المصري بنتيجة 2-0 في نصف النهائي.

ويخوض بالميراس النهائي الأول له في كأس العالم للأندية بينما خاض تشيلسي نهائي 2012 وخسر أمام كورينثيانز البرازيلي.

ولم يسبق أن تقابل تشيلسي ضد بالميراس في أي مباراة سابقة.

'We keep pushing to win more trophies.' 🏆 Jorgi talks the #ClubWorldCup final and much more ahead of tomorrow! ⤵️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 11, 2022

أسلحة تشيلسي

يخوض تشيلسي مواجهة النهائي باحثاً عن التتويج بلقب المونديال لأول مرة بعدما تزعم أوروبا مع مدربه الألماني توماس توخيل.

ووصل توخيل إلى الإمارات خلال الساعات الماضية للعودة لقيادة الفريق بعد غيابه عن نصف النهائي لإصابته بفيروس كورونا بينما حضر زولت لوف المدرب المساعد المؤتمر الصحفي مؤكدا أن فريقه يبحث عن التتويج وحصد اللقب.

وأشار لوف إلى أن تشيلسي جاهز لمواجهة بالميراس ويسعى لحصد الفوز باللقب موضحا أن فريقه شاهد وتابع مباريات بالميراس الأخيرة ويدرك تماما نقاط القوة والضعف بين صفوفه.

ومن المرجح أن يعتمد تشيلسي على تشكيلة تضم حارس المرمى كيبا وأمامه الثلاثي أنتونيو روديغر وتياغو سيلفا وأندرياس كريستينسن للدفاع.

ويقود خط الوسط نغولو كانتي وبجواره جورجينهو وسيزار ازابيلكويتا وماركوس ألونسو.

وفي الهجوم حكيم زياش وماسون ماونت وروميلو لوكاكو.

أوراق بالميراس

يبحث بالميراس عن كتابة التاريخ أيضا والتتويج باللقب المونديالي على حساب بطل أوروبا وتكرار ما فعله كورينثيانز عام ٢٠١٢.

وقال المدرب البرتغالي آبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه قادر على تحقيق الفوز.

وأوضح أن تشيلسي فريق قوي والترشيحات تصب في صالحه ولكن مانشستر سيتي مثلا كان بحسب الترشيحات الأقرب للفوز بدوري أبطال أوروبا في النهائي على حساب تشيلسي وفاز الأخير.

90 MINUTOS EM BUSCA DO BI! JOGAREMOS JUNTOS OUTRA VEZ! HOJE É DIA DE PALMEIRAS E NADA MAIS IMPORTA! 🟢⚪#AvantiPalestra #CHExPAL#JuntosPeloBi pic.twitter.com/Ax1NIzxvLr — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 12, 2022

ويعتمد بالميراس على تشكيلته التي تضم حارس المرمى ويفرتون وأمامه الرباعي غوستافو غوميز ولوان وماركوس روكا وخوان بيكيريز.

ويقود خط الوسط دانيلو وبجواره زي رافايل وأمامهما رافايل فيغا وعلى الأطراف دودو وغوستافو سكاربا وفي الهجوم روني.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن كل المؤشرات تؤكد فوز تشيلسي ولكن بالميراس لن يكون منافسا سهلا.

وأوضح أن بالميراس فريق مميز ومنظم وسيقدم مباراة كبيرة خاصة أن فيريرا مدرب تكتيكي ويجيد إغلاق المساحات.