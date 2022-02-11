رونالدو يثير حيرة متابعيه بمقطع فيديو مباشر من "الساونا"

أثار كريستيانو رونالدو أسطورة مانشستر يونايتد الجدل بمقطع فيديو مباشر غير مألوف عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“ وهو في الساونا، حيث شاهد أكثر من 700 ألف شخص نجم الدوري الإنجليزي الممتاز (37 عامًا) وهو يسكب الماء للحصول على المزيد من البخار في الساونا الخاصة به، والتي يُعتقد أنها موجودة في حديقته.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن رونالدو – الذي لم يتحدث أثناء الفيديو – ترك 401 مليون متابع على ”إنستغرام“ في حيرة مما فعل، حيث تساءل الكثيرون عما إذا كان البث المباشر لم يكن مقصودًا.

DO NADA O ROBOZÃO FAZENDO LIVE NA SAUNA! 😂😂😂 O melhor comentário é o da irmã dele perguntando "já jantaste?" HAHAHAHA #CR7 Crédito: Instagram/@cristiano pic.twitter.com/xGgSORs0q6 — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) February 9, 2022

وقال زميله السابق في يونايتد، والمحلل الحالي ريو فيرديناند: ”ماذا تفعل يا أخي؟“، بينما قال أحد المعجبين مازحًا: ”رونالدو لديه 401 مليون متابع لكنه لا يعرف كيف يتفاعل معهم“.

ورونالدو هو الشخص الأكثر متابعة على منصات التواصل الاجتماعي، ويملك متابعين أكثر من كايلي جينر، وليونيل ميسي، ودواين ”ذا روك“ جونسون، وفي حسابه الرسمي على ”إنستغرام“ لديه أكثر من 470 مليون متابع.

ويُعد رونالدو من أشد المعجبين بـ“الساونا“، وقد كان البخار جزءًا من نظام لياقته البدنية، ونمط حياته لسنوات عديدة، كما أن قائد منتخب البرتغال وهدافه التاريخي يستمتع بالماء البارد، حيث شارك مؤخرًا مقطع فيديو لنفسه وهو يستخدم غرفة العلاج بالتبريد في دبي خلال العطلة الشتوية الأخيرة خلال توقف البريميرليغ.

ويتبع رونالدو نظامًا غذائيًا صارمًا، ما يساعده على البقاء أحد أفضل لاعبي كرة القدم على هذا الكوكب على الرغم من تقدمه في السن.

وقال باتريس إيفرا ذات مرة: ”أُوصي أي شخص أن يرفض دعوة كريستيانو إلى منزله، لأن هذا الشاب آلة ولا يتوقف عن التدريب. ذهبت إلى هناك، وكنت متعبًا حقًا بعد التدريب، لكن على الطاولة كانت هناك سلطة، وصدر دجاج، وماء فقط، لا مشروبات“.

وبحسب ما نقله موقع ”غول“، أضاف رونالدو: ”التمرين الجيد يجب أن يقترن بنظام غذائي جيد. أتناول نظامًا غذائيًا عالي البروتين، مع الكثير من الكربوهيدرات والفاكهة والخضراوات، وتجنب الأطعمة السكرية“.

ومضى يقول: ”كُلْ بانتظام، إذا كنت تتدرب بانتظام، فمن المهم الحفاظ على مستويات عالية من الطاقة لتزويد جسمك بالطاقة من أجل أداء أفضل، وأتناول أحيانًا ما يصل إلى 6 وجبات صغيرة يوميًا للتأكد من أن لديّ طاقة كافية لأداء كل حصة تدريبية على أعلى مستوى.. شرب الماء مهم جدًا“.

وكشف رونالدو عن تدريباته اليومية، قائلًا: ”في التدريبات نركض حول الملعب عدة مرات، مع تمارين الإطالة وتمارين الإحماء، وتأكد من القيام بشيء مماثل في تدريبك، حتى لو كان الركض إلى صالة الألعاب الرياضية أو الإحماء على جهاز المشي أو الدراجة“.

وأضاف: ”نقوم بالكثير من تدريبات الركض في التدريب، ويمكن دمجها في التمرين سواء أكنت في صالة الألعاب الرياضية أو في الهواء الطلق، جرب وأضف ذلك إلى كل تمرين تمارسه، ويمكنك القيام بتمرين عضلات البطن في غرفة نومك عندما تستيقظ في الصباح أو قبل الذهاب إلى الفراش، وإذا كنت تتبع روتينًا فهذا يجعل الأمر أسهل لأنه سيصبح عادة“.