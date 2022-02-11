رياضة

غوارديولا: مانشستر سيتي يحتاج أكثر من 90 نقطة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي
تاريخ النشر: 11 فبراير 2022 15:27 GMT
تاريخ التحديث: 11 فبراير 2022 16:00 GMT

غوارديولا: مانشستر سيتي يحتاج أكثر من 90 نقطة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن الفارق الذي يفصله في الصدارة عن ليفربول أقرب مطارديه ليس كافيا لضمان الفوز بلقب الدوري الإنجليزي

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن الفارق الذي يفصله في الصدارة عن ليفربول أقرب مطارديه ليس كافيا لضمان الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مضيفا أن فريقه ربما يحتاج إلى 95 أو 96 نقطة للفوز باللقب للمرة الثانية تواليا.

ويتفوق مانشستر سيتي في الصدارة بفارق تسع نقاط على ليفربول بعد 24 مباراة لكن غريمه قد يقلص الفارق إلى ست نقاط إذا فاز بمباراته الناقصة.

وقلل المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول يوم الخميس من فرص فريقه في اللحاق بمانشستر سيتي.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة نوريتش سيتي المهدد بالهبوط في الدوري يوم السبت: ”يتعين القتال للفوز بالدوري وإذا أردنا تحقيق ذلك فعلينا أن نحصد أكبر عدد من النقاط“.

وأضاف ”الفارق مع ليفربول لا يعني شيئا، يجب أن نفوز كثيرا، يتعين أن نحصد أكثر من 90 نقطة، ربما 95 أو 96 نقطة لنصبح أبطالا“.

وفي الموسم الماضي حسم مانشستر سيتي اللقب برصيد 86 نقطة متفوقا بفارق 12 نقطة على جاره مانشستر يونايتد.

وتحدث غوارديولا عما يقدمه النجم الجزائري رياض محرز، وقال: ”أعتقد أن الموسم الماضي كان أفضل، بإمكانه تقديم ما هو أفضل هذا الموسم للوصول إلى المستوى الذي قدمه في آخر 4 أو 5 أشهر من الموسم الماضي، كان مذهلا، إنه يملك الجودة في الإنهاء والشخصية في تنفيذ ركلات الجزاء“.

وبسؤاله عن عقلية مانشستر  سيتي الموسم الحالي قال المدرب الإسباني: ”قدمنا مسيرة مذهلة في الدوري الإنجليزي، حققنا 13 انتصارا وتعادلا وحيدا في آخر 14 مباراة، وليفربول يطاردنا“.

وتابع ”في العام الأخير أظهر اللاعبون أنهم يخوضون كل مباراة بطموح وإيجابية، ويدركون أنه ربما نخسر ونفقد النقاط، وحينها يتعلق الأمر بسلوكك في تلك اللحظات“.

وعن مواجهة نوريتش سيتي: ”مر وقت طويل منذ آخر مواجهة، الأمر يختلف الآن عن مواجهتنا لهم منذ موسمين، الآن يملكون مدربا جديدا وهذه مباراة جديدة“.

وأوضح ”خسرنا منذ موسمين هنا، ونورويتش سيتي جمع 7 نقاط من آخر 9 نقاط متاحة، نواجههم في أفضل مستوى لهم هذا الموسم“.

ويملك نوريتش سيتي 17 نقطة فقط من 23 مباراة ويحتل المركز الثامن عشر، ويتقدم بـ3 نقاط عن بيرنلي صاحب المركز الأخير.

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