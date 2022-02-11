غوارديولا: مانشستر سيتي يحتاج أكثر من 90 نقطة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن الفارق الذي يفصله في الصدارة عن ليفربول أقرب مطارديه ليس كافيا لضمان الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مضيفا أن فريقه ربما يحتاج إلى 95 أو 96 نقطة للفوز باللقب للمرة الثانية تواليا.

ويتفوق مانشستر سيتي في الصدارة بفارق تسع نقاط على ليفربول بعد 24 مباراة لكن غريمه قد يقلص الفارق إلى ست نقاط إذا فاز بمباراته الناقصة.

غارديان: بطل الدوري الإنجليزي سيحصل على 176 مليون إسترليني الموسم المقبل https://t.co/cvDokz5Std pic.twitter.com/QFZiZNKPml — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 10, 2022

وقلل المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول يوم الخميس من فرص فريقه في اللحاق بمانشستر سيتي.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة نوريتش سيتي المهدد بالهبوط في الدوري يوم السبت: ”يتعين القتال للفوز بالدوري وإذا أردنا تحقيق ذلك فعلينا أن نحصد أكبر عدد من النقاط“.

وأضاف ”الفارق مع ليفربول لا يعني شيئا، يجب أن نفوز كثيرا، يتعين أن نحصد أكثر من 90 نقطة، ربما 95 أو 96 نقطة لنصبح أبطالا“.

وفي الموسم الماضي حسم مانشستر سيتي اللقب برصيد 86 نقطة متفوقا بفارق 12 نقطة على جاره مانشستر يونايتد.

غوارديولا بعد الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي ليس أفضل فريق بالعالم https://t.co/p3L92P1Rog pic.twitter.com/gwckii1pIu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 10, 2022

وتحدث غوارديولا عما يقدمه النجم الجزائري رياض محرز، وقال: ”أعتقد أن الموسم الماضي كان أفضل، بإمكانه تقديم ما هو أفضل هذا الموسم للوصول إلى المستوى الذي قدمه في آخر 4 أو 5 أشهر من الموسم الماضي، كان مذهلا، إنه يملك الجودة في الإنهاء والشخصية في تنفيذ ركلات الجزاء“.

وبسؤاله عن عقلية مانشستر سيتي الموسم الحالي قال المدرب الإسباني: ”قدمنا مسيرة مذهلة في الدوري الإنجليزي، حققنا 13 انتصارا وتعادلا وحيدا في آخر 14 مباراة، وليفربول يطاردنا“.

وتابع ”في العام الأخير أظهر اللاعبون أنهم يخوضون كل مباراة بطموح وإيجابية، ويدركون أنه ربما نخسر ونفقد النقاط، وحينها يتعلق الأمر بسلوكك في تلك اللحظات“.

ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يتجاوز برنتفورد ويواصل الابتعاد بالصدارة https://t.co/rFMfjrV5MV pic.twitter.com/1CP3AaFcbo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 9, 2022

وعن مواجهة نوريتش سيتي: ”مر وقت طويل منذ آخر مواجهة، الأمر يختلف الآن عن مواجهتنا لهم منذ موسمين، الآن يملكون مدربا جديدا وهذه مباراة جديدة“.

وأوضح ”خسرنا منذ موسمين هنا، ونورويتش سيتي جمع 7 نقاط من آخر 9 نقاط متاحة، نواجههم في أفضل مستوى لهم هذا الموسم“.

ويملك نوريتش سيتي 17 نقطة فقط من 23 مباراة ويحتل المركز الثامن عشر، ويتقدم بـ3 نقاط عن بيرنلي صاحب المركز الأخير.