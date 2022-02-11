رانجنيك يدعو رونالدو لاستعادة اللمسة التهديفية

دعا رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو ورفاقه في هجوم الفريق إلى استعادة اللمسة التهديفية لتفادي المزيد من النتائج المخيبة.

وخرج مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة الماضي أمام ميدلسبره بعدما خسر بركلات الترجيح عقب التعادل 1/1 رغم أنه سدد 30 محاولة على المرمى خلال المباراة، وعاد الفريق ليهدر 22 محاولة أخرى أمام مضيفه بيرنلي في تعادل جديد 1/1 يوم الثلاثاء.

فيديو يظهر غضب كريستيانو رونالدو بعد تعادل مانشستر يونايتد مع بيرنلي https://t.co/25l17QzomT pic.twitter.com/RcObl5rKeG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 9, 2022

وأهدر رونالدو ركلة جزاء وسدد عشر محاولات على المرمى إجمالا أمام ميدلسبره دون أن يهز الشباك قبل أن يهدر ضربة رأس متأخرة أمام بيرنلي.

وعن هذا قال رانجنيك في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مواجهة ساوثهامبتون مطلع الأسبوع: ”الأمر لا يتعلق فقط بكريستيانو رونالدو“.

وأضاف: ”يتعين عليه تسجيل المزيد من الأهداف، الأمر واضح، لكن هذه المسألة لا تتعلق فقط بكريستيانو“.

وتابع رانجنيك: ”تتعلق باللاعبين الآخرين أيضا خاصة في الهجوم، لا نسجل أهدافا كافية بالنظر إلى العدد الكبير من الفرص التي نصنعها ويجب أن نتحسن في هذا الأمر خلال الأسبوعين المقبلين“.

لكن المدرب الألماني يصر على أن الفريق يتحسن باستمرار.

ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي ويتراجع للمركز الخامس https://t.co/EFc4sMPa6P pic.twitter.com/TD7ByiwSVG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 8, 2022

وأضاف: ”أعلم أنها عملية ستستغرق بعض الوقت، التطور واضح حتى في المباراتين الأخيرتين، في كرة القدم يتعلق الأمر بتحقيق أفضل نتائج ممكنة وفي المباراتين الأخيرتين كان هذا الشيء الوحيد الذي راوغ الفريق.

وأتم: ”نتحسن فيما يتعلق بالأداء والنتائج، تطور مستوى الفريق وبدأ اللاعبون أنفسهم يلاحظون مدى تطورهم الكبير خاصة في السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة“.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي وفي جعبته 39 نقطة من 23 مباراة، علما أنه في آخر 5 مباريات حقق الفريق الفوز مرتين، وتعادل مرتين، وخسر في واحدة بركلات الترجيح بعد التعادل.

وكان آخر هدف سجله كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد يوم 30 ديسمبر أمام بيرنلي في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يونايتد مع رانجيك

ونشرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية مقارنة رقمية بين ما قدمه مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه السابق أولي جونار سولشاير ورالف رانجنيك في مختلف المسابقات الموسم الحالي.

وخاض مانشستر يونايتد 17 مباراة تحت قيادة سولشاير، بمعدل تهديفي بلغ 1.6 هدفا في المباراة الواحدة، ومعدل تسديدات 14.8 تسديدة في المباراة الواحدة منها 5.2 تسديدة على المرمى.

وبلغ معدل الكرات العرضية للفريق مع سولشاير 12.1 عرضية في المباراة الواحدة، وحصل مانشستر يونايتد على معدل 5.1 ركلة ركنية في المباراة الواحدة، بينما بلغ معدل الاستحواذ على الكرة في المباراة الواحدة 54%.

وأخيرا بلغ معدل انتصارات الفريق مع سولشاير 41%: 7 انتصارات، و3 تعادلات و7 هزائم.

في المقابل لعب مانشستر يونايتد 12 مباراة تحت قيادة رانجنيك، بلغ خلالها المعدل التهديفي 1.3 هدف في المباراة الواحدة، وبلغ معدل التسديدات 15.9 تسديدة في المباراة الواحدة بينها 5.3 تسديدة على المرمى.

وبلغ معدل الكرات العرضية 13.8 في المباراة الواحدة، وسجل مانشستر يونايتد معدل 5.9 ركلة ركنية في المباراة الواحدة، بينما بلغ معدل الاستحواذ على الكرة 58%.

وبلغ معدل انتصارات مانشستر يونايتد في عهد رانجنيك 50%: 6 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين.