بسبب ركل القطة.. إيقاف يوان شقيق كورت زوما عن اللعب مع نادي داجنهام الإنجليزي

لم يسلم يوان زوما شقيق كورت زوما مدافع ويستهام يونايتد من العقوبات بسبب قضية ركل شقيقه لقطة، وأعلن ناديه داجنهام أند ريدبريدج، إيقافه لغاية نهاية التحقيق الذي تجريه الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات في بريطانيا.

وكان يوان زوما هو من صور فيديو شقيقه يركل قطته في منزله، وتعرض كورت زوما لسيل من العقوبات بداية من خصم أسبوعين من راتبه ومنحها لجمعيات تعتني بالحيوانات.

كما أوقفت شركات رعاية رعايتها للمدافع الفرنسي من بينها شركة ”أديداس“ وأصبح مهددا بفقدان مكانه في منتخب فرنسا لكرة القدم خلال نهائيات كأس العالم القادمة، بعد احتجاج جمعيات تدافع عن الحيوانات في فرنسا.

كما علقت ”شركة فيتاليتي للتأمين والاستثمار“ إحدى الشركات الراعية لفريق ويستهام يونايتد عقدها مع الفريق بأثر فوري كرد فعل على الفيديو المنتشر، ولكون الفريق أشرك اللاعب في اللقاء أمام واتفورد رغم الجدل الدائر حوله، وتفكر شركات أخرى في مراجعة اتفاقاتها مع الفريق.

الخسائر تلاحق وست هام.. وتهديد زوما بالاستبعاد من تشكيلة منتخب فرنسا https://t.co/CJEYLNu3VQ pic.twitter.com/dzCTVBnqmL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 10, 2022

وأصدر فريق داجنهام أند ريدبريدج الذي يلعب في الدوري الوطني الإنجليزي بيانا جاء فيه: ”يود النادي تقديم المزيد من المعلومات حول لاعبه يوان زوما، تم الاتصال بيوان هذا الأسبوع من طرف الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات لمساعدتهم في تحقيقاتهم وتقديم المساعدة بشكل كامل“.

وأضاف البيان: ”ومع ذلك يؤكد نادي داجنهام أند ريدبريدج مجددا، أنه يدين جميع أشكال القسوة على الحيوانات ويتفهم رد فعل العديد من مؤديه، لذلك لن يلعب يوان زوما مع الفريق أي لقاء تنافسي، وأي إجراء آخر يعتبر ضروريا سيتم اتخاذه بعد نهاية تحقيق الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات“.

ويبلغ يوان زوما 23 سنة ويلعب كمدافع مثل شقيقه مدافع ويستهام يونايتد ولعب سابقا لفريق أنجيه وبولتون وباراو.

واعتذر الشقيقان كورت ويوان زوما عن تصرفهما كما تم نقل القطة من طرف الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات لفحصها وإجراء تحقيق في الفيديو الذي انتشر للمدافع الدولي الفرنسي.