جونيور نجل كريستيانو رونالدو ينضم إلى مانشستر يونايتد رسميا ويحمل نفس رقم والده

التحق كريستيانو رونالدو جونيور الابن الأكبر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنادي مانشستر يونايتد رسميا، ووقع عقدًا احترافيًا، ليضم الفريق الإنجليزي الأب والابن في صفوفه.

ويبلغ جونيور كريستيانو رونالدو 11 عامًا ووقع عقدًا احترافيًا بصحبة زميله في أكاديمية مانشستر يونايتد، غابرييل.

وكانت جورجينا رودريغيز صديقة والده قد أعلنت الخبر عبر صفحتها على ”إنستغرام“ وكتبت: ”نواصل حلمنا مجتمعين، ماما تحبك“.

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وسيرتدي كريستيانو جونيور أيضًا رقم قميص والده المرموق والذي يحمل رقم 7.

يأتي ذلك بعد أشهر من اللعب لأكاديمية النادي، وهي الخطوة التي حدثت بعد عودة رونالدو الأب إلى أولد ترافورد في الصيف.

وكانت دولوريس أفيرو والدة كريستيانو رونالدو قد تنبأت بمستقبل كبير لابنه كريستيانو رونالدو جونيور وقالت: ”في عمره يلعب أفضل من والده وهو شيء طبيعي، حين كان كريستيانو رونالدو بعمر 11 سنة لم يكن لديه مدرب، حاليا هو من يدرب ابنه“.

وولد كريستيانو رونالدو جونيور في 17 حزيران / يونيو 2010 في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، من أم مجهولة ولعب سابقا في الفئات الصغرى لنادٍ صغير في إسبانيا وفي يوفنتوس وحاليا مانشستر يونايتد.

وأكد كريستيانو رونالدو سابقا أنه لن يفرض على ابنه لعب كرة القدم لكنه أشاد بمؤهلاته وأكد على إمكانية تطوره ليصبح لاعبا محترفا.

ويملك كريستيانو رونالدو 4 أبناء منهم 3 من أمهات مجهولات وهم كريستيانو رونالدو جونيور والتوأم ماتيو رونالدو إيفا ماريا دوس سانتوس وابنة من جورجينا رودريغيز وهي ألانا ماريتا دوس سانتوس، وينتظر الصديقان توأما جديدا في العائلة.

وسبق لنجل رونالدو أن لعب في أكاديمية يوفنتوس، في الفترة التي تواجد فيها كريستيانو رفقة السيدة العجوز، قبل رحيله في الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد.