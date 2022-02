استقبال حافل من جماهير ليفربول لمحمد صلاح أمام ليستر (فيديو)

استقبلت جماهير ليفربول النجم المصري محمد صلاح هداف الفريق والدوري الإنجليزي الممتاز استقبالا حارا، فور مشاركته كبديل في الشوط الثاني أمام ليستر سيتي، يوم الخميس.

وشارك صلاح، البالغ من العمر 29 عاما، كبديل لروبرتو فيرمينو بعد مرور ساعة من بداية المباراة، بينما كانت النتيجة تشير لتقدم فريقه بهدف نظيف سجله البرتغالي ديوغو غوتا في الدقيقة 34 من بداية المباراة.

وحملت بعض الجماهير لافتات ترحيب بقائد منتخب مصر العائد للفريق عقب الخسارة 4/2 بركلات الترجيح أمام السنغال في كأس الأمم الأفريقية في ياوندي، يوم الأحد الماضي، وقد استقبلته الجماهير بهتافات مدوية فور نزوله الملعب.

وعاد صلاح من ياوندي إلى ليفربول مباشرة عقب المباراة النهائية؛ من أجل المشاركة في مباراة ليستر، ولم يعد مع بعثة مصر إلى القاهرة.

وعلى الفور رحب حساب ليفربول على تويتر بصلاح، وذلك بنشر عبارة ”مرحبا بك مو صلاح“، وذلك بعد مشاركته إلى جوار هيرفي إليوت الذي حل بدلا من كيرتس جونز في الدقيقة ذاتها.

وغاب صلاح أكثر من شهر عن ليفربول؛ بسبب مشاركته مع ”الفراعنة“ في كأس الأمم الأفريقية التي انطلقت في التاسع من الشهر الماضي، واختتمت في ياوندي يوم الأحد الماضي.

وبدأ المنتخب المصري سعيه نحو تحقيق لقبه القاري الثامن وتعزيز رقمه القياسي بصورة ضعيفة، إذ خسر 1-صفر من نيجيريا في مباراته الافتتاحية، وفاز بنتيجة 1/0 على غينيا بيساو والسودان بعد عروض باهتة.

لكن مصر، التي حققت لقبها السابع والأخير في 2010، قدمت أداء قتاليا لتهزم كوت ديفوار بركلات الترجيح في دور الستة عشر بعد التعادل بدون أهداف، واحتاجت إلى وقت إضافي مرة أخرى للفوز 2/1 على المغرب في دور الثمانية بعد تأخرها بهدف مبكر من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، وذلك بعدما سجل صلاح هدفا وصنع آخر في هذا الانتصار.

That noise around Anfield to welcome back @MoSalah 😍 pic.twitter.com/89CIx8cuRa

— Liverpool FC (@LFC) February 10, 2022