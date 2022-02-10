ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يقهر ليستر سيتي ويتمسك بالمركز الثاني.. وآرسنال يهزم وولفرهامبتون

حافظ ليفربول على آماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه الصعب بنتيجة 2/0 على ضيفه ليستر سيتي على ملعب أنفليد في الجولة الـ24 من البريميرليغ، ولحساب الجولة ذاتها فاز آرسنال 1/0 على وولفرهامبتون.

وجاء الهدف الأول في المباراة من توقيع البرتغالي دييغو غوتا في الدقيقة 34، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة عادت بعدما صدها كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي.

تصفيق 👏 حار واستقبال رائع من جمهور #ليفربول للنجم محمد صلاح بعد نزوله في مباراة ليستر.#ليفربول_ليستر #MoSalah pic.twitter.com/KzIw04aitl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 10, 2022

وعاد دييغو غوتا وسجل الهدف الثاني له ولليفربول في الدقيقة 87، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضا بعد كرة متقنة من جويل ماتيب.

وحقق ليفربول الفوز الخامس عشر مقابل التعادل 6 مرات في حين خسر مرتين ليرفع الريدز رصيده إلى 51 نقطة من 23 مباراة في المركز الثاني.

ويتأخر ليفربول بـ9 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب 24 مباراة، في حين يتقدم الريدز بـ4 نقاط عن تشيلسي الثالث الذي لعب 24 مباراة.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد ليستر سيتي عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر وقد خسر للمرة التاسعة، في حين فاز 7 مرات وتعادل 5 مرات.

وقالت شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، إن دييغو غوتا هو اللاعب الوحيد من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي تمكن من تسجيل 5 أهداف أو أكثر بثلاث طرق مختلفة، في مختلف المسابقات خلال هذا الموسم.

وسجل النجم البرتغالي 6 أهداف بالقدم اليسرى، و5 باليمنى، و5 بالرأس.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع بيرنلي يوم الأحد المقبل قبل أن يحل ضيفا على إنتر ميلان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ثم يلعب الريدز مع نوريتش سيتي ثم ليدز يونايتد ثم آرسنال، وجميعها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد ذلك يلعب ليفربول مع تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية قبل أن يواجه إنتر ميلان مجددا في الإياب بدوري أبطال أوروبا.

فوز آرسنال

وحقق آرسنال فوزا صعبا بنتيجة 2/0 على مضيفه وولفرهامبتون لحساب الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل غابرييل ماجاليس الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 25، علما أن اللاعب البرازيلي خرج مطرودا في الدقيقة 70 بالبطاقة الصفراء الثانية.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 39 نقطة من 22 مباراة في المركز الخامس مقابل 34 نقطة لوولفرهامبتون من 22 مباراة في المركز الثامن.

ومن المقرر أن يلعب آرسنال مع برينتفورد ثم وولفرهامبتون مجددا قبل أن يواجه ليفربول ثم واتفورد، وجميعها في الدوري الإنجليزي الممتاز.