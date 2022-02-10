غارديان: بطل الدوري الإنجليزي سيحصل على 176 مليون إسترليني الموسم المقبل

ضمنت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الحصول على ما يزيد على 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل من قيمة حقوق البث، بفضل الطفرة في حقوق البث في الخارج التي بلغت أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني لأول مرة.

وقالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية إن صاحب المركز الأخير في الدوري الموسم المقبل سيحصل على 106 ملايين جنيه إسترليني بدلا من 98 مليون جنيه إسترليني، بينما سيحصل البطل على 176 مليون جنيه إسترليني، بفضل التنافس على حقوق البث في الولايات المتحدة وخارجها.

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ولأول مرة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، أصبحت قيمة السنوات الثلاث المباعة للأسواق الأجنبية أكثر من القيمة المحلية التي تدفعها شبكات Sky سبورتس وBT وAmazon وBBC.

وأثناء الاجتماع في أحد فنادق وسط العاصمة لندن، تم إبلاغ المديرين التنفيذيين لـ20 ناديًا يتنافسون في الدوري الممتاز كيف أن الأسواق المتنامية في الولايات المتحدة وخارجها قد ساهمت في زيادة من 4.1 مليار جنيه إسترليني إلى 5.3 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وبسبب التمديد المتفق عليه مع الحكومة للصفقات المحلية فيما يتعلق بحقوق البث، تظل قيمة المواسم الثلاثة المقبلة عند 5.1 مليار جنيه إسترليني، بينما ستجني الأندية 120 مليون جنيه إسترليني أخرى في صورة صفقات تجارية ورعاية جديدة سترفع إجمالي التمويل إلى 10.5 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ 9.2 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة السابقة.

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بالنسبة إلى الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن الطفرة في إيرادات البث التلفزيوني التي تواجه تحديات كوفيد-19 ترجع إلى حد كبير إلى الرئيس التنفيذي البارز ريتشارد ماسترز، الذي نجح في التغلب على تمرد الأندية الستة الكبرى من خلال الموافقة على إنهاء تقاسم الأسهم المتساوية للمدفوعات الخارجية.

وتعني الصيغة الجديدة لتوزيع الدخل التلفزيوني الخارجي أن نصف الأموال الإضافية سيتم تقسيمها بالتساوي بين الأندية، مع رفع الدفعة الأساسية من 48 مليون جنيه إسترليني إلى 56 مليون جنيه إسترليني، ولكن سيتم تقسيم الباقي على أساس الجدارة مع حصول البطل على 11 مليون إسترليني إضافية.

ونتيجة لذلك، سيحصل البطل على 176 مليون جنيه إسترليني الموسم المقبل، مقارنة بـ 153 مليون جنيه إسترليني هذا الموسم. ومع ذلك، وللمرة الأولى، سيحصل النادي متذيل الترتيب على ما يزيد على 100 مليون جنيه إسترليني – 106 ملايين جنيه إسترليني، مقارنة بـ 98 مليون جنيه إسترليني.

وساعدت الصفقات مع ViacomCBS في أمريكا الوسطى، وعقد سيكتمل قريبًا بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني لكل موسم مع Eclat لليابان وكوريا الجنوبية على المساهمة في زيادة بنسبة 30% في قيم السوق الخارجي، التي كانت ذات يوم جزءًا صغيرًا من الحقوق المحلية.

وشهد اجتماع المديرين التنفيذيين لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا موافقة الأندية على إلغاء شرط تغطية الوجه بالأقنعة في المناطق الداخلية والحد من وقت العلاج، اعتبارًا من يوم الجمعة، حيث قلصوا إجراءات الطوارئ الخاصة بكوفيد-19، وقد دفع الانخفاض في أعداد الحالات الإيجابية محليا رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى ذلك.

وقال جونسون إن جميع قيود كوفيد-19 المتبقية في إنجلترا سيتم رفعها بحلول نهاية الشهر الحالي، وبدأ الدوري الممتاز بدوره في تخفيف بروتوكولات الجائحة.