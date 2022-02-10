تمريرة بضربة رأس رائعة في مباراة لهوكي الجليد (فيديو)

حث المهاجم السويدي ماكس فريبيرغ فريق آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز على مشاهدة ضربة رأس نفذها في فوز منتخب بلاده 3/2 على لاتفيا في مسابقة هوكي الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

وقفز جناح فريق فرولوندا السويدي، الذي لعب مع أنهايم دكس في دوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية سابقا، ولعب القرص برأسه في مباراة ضمن المجموعة الثالثة في الأولمبياد الشتوي.

وكان فريبيرغ المهاجم السويدي بعيدا عن القرص مع تبقي 11.33 دقيقة على نهاية الشوط الثاني عندما قفز القرص أمامه، لكنه كان مرتفعًا للغاية بالنسبة للاعب البالغ من العمر 29 عامًا وكان صعبا عليه أن يلعبه بالمضرب، لذلك قفز ليعيد الكرة إلى الجليد برأسه ويساعد فريقه في الدفاع عن تقدمه مع عودة لاتفيا للمباراة.

ومنحت ثنائية لوكاس وولمارك وهدف أنطون لاندير التقدم للسويد 3/0، لكنهم تعثروا بهدفين من رينارس كراستينبيرجز ونيكولايس جيليسييفس.

وقارن البعض ضربة رأس فريبيرغ بالمهاجم الإنجليزي المخضرم آلان شيرر، بينما حرص المشجعون على وضعه على رادار بيرنلي الذي خسر مؤخرًا المهاجم كريس وود في صفقة انتقال بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني إلى غريمه في الدوري الإنجليزي الممتاز نيوكاسل يونايتد.

وغرد أحد المعجبين: ”هل رأى شون دايك (مدرب بيرنلي) هذا“، بينما كتب آخر على موقع ”تويتر“: ”آلان شيرر يجب أن يشاهد هذا“، بينما شكك معجب آخر في قرار فريبيرغ، بقوله: ”يبدو جيدًا ولكن كان بإمكانه استخدام يده فقط وليضمن الاستحواذ للسويد“.

وفي عام 2015، عندما حاول أندرو شو مهاجم فريق شيكاغو بلاكهوكس تسجيل هدف الفوز في الوقت الإضافي من خلال تسديدة متعمدة بضربة رأس في الشباك ضد أنهايم دكس كان هناك الكثير من الالتباس عندما تم إلغاء الهدف.

وفي لعبة هوكي الجليد، تنص القواعد على أنه إذا تم توجيه القرص بواسطة الخوذة (الرأس) أو أي جزء من جسم اللاعب، فلن يتم احتساب الهدف، ولكن هذا لا ينطبق على المحاولات غير المقصودة.

ولا يوجد أيضًا ما يفيد بأنه لا يمكنك توجيه الكرة بضربة رأس في أي مكان آخر على الجليد، بخلاف محاولة تسجيل الهدف.