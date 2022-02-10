ميخائيل أنطونيو لاعب ويستهام: هل ما فعله كيرت زوما مع القطة أسوأ من العنصرية؟

انتقد ميخائيل أنطونيو لاعب ويستهام يونايتد الداعين لطرد زميله في الفريق كيرت زوما بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يسيء معاملة قطة، متسائلا: هل ما فعله اللاعب الفرنسي أسوأ من المدانين في حوادث عنصرية؟

وأنهت أديداس شراكتها مع زوما، ويعيد الرعاة النظر في عقودهم مع ويستهام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانتقلت رعاية قطتي المدافع الفرنسي إلى جمعية (آر.إس.بي.سي.ايه) للرفق بالحيوان مع استمرار تداعيات الفيديو المسيء.

الخسائر تلاحق وست هام.. وتهديد زوما بالاستبعاد من تشكيلة منتخب فرنسا https://t.co/CJEYLNu3VQ pic.twitter.com/dzCTVBnqmL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 10, 2022

وأظهر الفيديو، الذي صوره إيوان شقيق زوما وانتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مدافع ويستهام وهو يُسقط القطة ويركلها على الأرض. وشوهد أيضا وهو يصفع الحيوان ويقذفه بحذاء قبل أن يطارده في المنزل.

وقال المهاجم الجامايكي أنطونيو إنه لا يتغاضى عن أفعال زوما لكنه تساءل عن سبب حصول المدانين في حوادث عنصرية على فرصة ثانية لمواصلة مسيرتهم بعد قضاء عقوبة إيقاف بينما يخسر زوما مستقبله.

وأضاف أنطونيو لمراسل شبكة ”سكاي سبورتس“: ”لدي سؤال لك، هل تعتقد أن ما فعله أسوأ من العنصرية؟ أنا لا أتغاضى عن أي شيء قام به، لا أتفق مع ما فعله على الإطلاق“.

وأضاف: ”لكن هناك أشخاص أدينوا وتم القبض عليهم بسبب العنصرية ولعبوا كرة القدم بعد ذلك. حصلوا على عقوبة ثماني مباريات .. لكن الناس الآن يطالبون بطرد زوما ليفقد مصدر دخله الوحيد“.

وست هام يتبرع بأجر زوما لجمعيات الحيوانات ويستبعده إثر تعذيب قطته https://t.co/ZTltYI0giy pic.twitter.com/I2ZOG6fxDI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 9, 2022

وأتمّ: ”أطرح فقط هذا السؤال على الجميع: هل ما فعله أسوأ من المدانين في حوادث عنصرية؟“.

وتم إيقاف لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق ثماني مباريات وتغريمه 40 ألف جنيه إسترليني (54 ألف دولار)؛ بسبب إساءة عنصرية لمدافع مانشستر يونايتد السابق باتريس إيفرا في 2011.

وقال ويستهام إن زوما مدافع تشيلسي السابق تم تغريمه ”بأقصى مبلغ ممكن“، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الغرامة كانت راتب أسبوعين. ووافق المدافع البالغ من العمر 27 عاما على الغرامة التي سيتم التبرع بها لجمعيات الرفق بالحيوان.

وقال النادي اللندني: ”ويستهام يونايتد يمكن أن يؤكد أن النادي يدعم تحقيق ”آر.إس.بي.سي.إيه“ في تصرفات كيرت زوما في الفيديو الذي تم تداوله على الإنترنت هذا الأسبوع“.

مدرب وست هام يدافع عن قرار إشراك كيرت زوما بعد أزمة ركل اللاعب قطته https://t.co/ZMFFZnusMt pic.twitter.com/JSJJbH03kK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 9, 2022

وأضاف: ”كيرت يشعر بالندم الشديد، ومثله مثل أي شخص في النادي يتفهم تماما عمق الشعور المحيط بالواقعة والحاجة لاتخاذ إجراء“.

ورغم الغضب الواسع النطاق الذي تسبب به الفيديو، لعب زوما أساسيا في فوز ويستهام 1/0 على واتفورد يوم الثلاثاء.

وبرر المدرب ديفيد مويز إشراك زوما بعد المباراة. وفي حين قال مويز إنه ”عاشق للحيوانات“، وأبدى خيبة أمله من تصرفات لاعبه، قال مدرب ويستهام: ”كانت مهمتي هي محاولة قيادة وست هام للفوز، وإشراك أفضل فريق من أجل تحقيق ذلك“.

لكن شركة فيتاليتي للتأمين والاستثمار، وهي أحد رعاة وست هام، قالت إنها ستعلق رعايتها للنادي ”بأثر فوري“.

وأضافت: ”نشعر بخيبة أمل كبيرة من الحكم الذي أصدره النادي ردا على هذه الواقعة“.

وتابعت: ”ولذلك نعلق رعايتنا لوست هام يونايتد بأثر فوري. سنتعاون الآن بصورة أكبر مع النادي لفهم الإجراءات التي سيتخذها لمعالجة الوضع“.

واستبعدت شركة ”أديداس“ العملاقة للملابس الرياضية زوما، الذي اعتذر هو وشقيقه عن تصرفاتهما، من قائمة اللاعبين الذين ترعاهم.

وقالت الشركة في بيان: ”لقد انتهينا من تحقيقنا ويمكننا أن نؤكد أن كيرت زوما لم يعد رياضيا متعاقدا مع أديداس“.

وقالت شركة إكسبرينس كيسيمي، وهي أحد رعاة ويستهام أيضا، إنها تعيد النظر في شراكتها مع النادي.

وأضافت شركة السياحة التي تتخذ من فلوريدا مقرا لها إنها ”محبطة“ من مشاركة زوما في المباراة.

وتعرض زوما لصيحات استهجان من المشجعين في استاد لندن، يوم الثلاثاء، وقال جاري لينكر قائد منتخب إنجلترا السابق ومقدم البرامج الحالي في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن إشراك المدافع الفرنسي ينطوي على ”انعدام للإحساس“.

وندد نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بما وصفه بأنه ”عمل عنيف غير مبرر وغبي ومؤلم“، وقال إنه يأمل أن يتعلم زوما درسا من الموقف.