الخسائر تلاحق وست هام.. وتهديد زوما بالاستبعاد من تشكيلة منتخب فرنسا

لم يكن كورت زوما يتوقع أن تصوير فيديو له وهو يركل ويصفع قطته سيتسبب بكل هذه الأضرار له ولناديه وست هام يونايتد الإنجليزي، الذي خسر ثاني رعاته جراء هذا الفيديو الذي قد يتسبب بغياب زوما عن منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم 2022.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، يوم الخميس، إن ثاني رعاة وست هام تخلى عنه بسبب فيديو زوما وهو يركل إحدى قططه مثل كرة القدم.

وواجه نجم وست هام البالغ من العمر 27 عامًا رد فعل عنيفًا كبيرًا بعد أن نشر شقيقه لقطات على“سناب شات“ تظهره وهو يسيء معاملة الحيوان في قصره الذي تبلغ قيمته 2 مليون جنيه إسترليني.

وأظهر الفيديو، الذي صوره إيوان شقيق زوما وانتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدافع وست هام وهو يُسقط القطة ويركلها على الأرض. وشوهد أيضًا وهو يصفع الحيوان ويقذفه بحذاء قبل أن يطارده في المنزل.

فيديو نشرته صحيفة ذا صن يظهر خلاله كورت زوما مدافع ويستهام الحالي وتشيلسي السابق يعذب قط 🐈 في المنزل عبر ركله بالقدم مثل الكرة يثير غضبًا واسعًا في بريطانيا ومطالبات بمعاقبة اللاعب ومحاسبته على تصرفه. pic.twitter.com/dXZE2uzPig — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 7, 2022

وقالت الصحيفة ذاتها إن ”إكسبرينس كيسيمي“ هيئة السياحة في مقاطعة أوسيولا في فلوريدا تخلت الآن عن دعمها لوست هام، وقالت الشركة عبر تغريدة على تويتر “ إكسبرينس كيسيمي أعلنت، اليوم، أنها أنهت رعايتها لنادي وست هام يونايتد لكرة القدم“.

وكانوا قد قالوا في وقت سابق إنه من ”المخيب للآمال“ رؤية زوما يبدأ مباراة مع الفريق بعد أقل من يوم واحد من ظهور هذه اللقطات.

وأطلق المشجعون من الفريقين صيحات الاستهجان بينما هتف مشجعو واتفورد: ”هذا ما تشعر به قطتك“، عندما تعرض النجم الفرنسي لعرقلة خلال المباراة.

ويأتي قرار الشركة السياحية الأمريكية بعد أن أعلنت شركة ”فيتاليتي“ للتأمين والاستثمار، وهي أحد رعاة وست هام، تعليق رعايتها للنادي ”بأثر فوري“، يوم الأربعاء.

وقد دافع ديفيد مويز المدير الفني لوست هام يونايتد عن قراره بالدفع بزوما أمام واتفورد في مؤتمر صحفي، قائلًا: ”أنا محبط حقًا، وقد اتخذ النادي كل الإجراءات التي يمكنه القيام بها في الوقت الحالي. إنهم يعملون على ذلك من وراء الكواليس، ووظيفتي هي اختيار أفضل فريق لوست هام وكان كورت جزءًا من ذلك الفريق.

”أنا من محبي الحيوانات. كما قلت، ووظيفتي هي محاولة الفوز مع وست هام، وتقديم أفضل فريق لذلك، وأعتقد أن النادي يفضل التعامل مع كل هذا في الوقت المناسب وسيعلمونكم بما هو الإجراء.“

كورت زوما مدافع وست هام قد يتعرض للحبس عقب تعذيب قطته (فيديو) https://t.co/9qZtv3Atdf pic.twitter.com/20kKxmBjYT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 8, 2022

استبعاد من المنتخب الفرنسي

في غضون ذلك، تتفاقم الأزمة بالنسبة إلى زوما، حيث أدان ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي تصرفات لاعبه، وألمح إلى أن هذا قد تكون له عواقب وخيمة على اختياراته للفريق في الفترة المقبلة.

وفي رده على سؤال بشأن وجود عواقب على مسيرة زوما جراء الفيديو رد ديشان في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، يوم الخميس: ”لقد فوجئت كثيرًا بما فعله كورت. إنه شيء غير مقبول، ولا يطاق، وقسوة بالغة، وهذه الصور مروعة ولا تطاق“.

وفي رده على إمكانية استبعاد زوما من تشكيلة أبطال العالم في المباراة الودية المقبلة، نهاية الشهر المقبل، قال ديشان: ”أنا لست مدعيًا، أنا هنا لأقوم باختيارات بناءً على معايير مختلفة، وحينها سيتم تقييم الموقف بدقة“.

غرامة ضخمة

فرض وست هام بعد ذلك غرامة ضخمة تعادل أجر أسبوعين على زوما (250 ألف جنيه إسترليني) ولن يشارك في المباراة، يوم الأحد المقبل، أمام ليستر سيتي.

كما أنهت شركة ”أديداس“ شراكتها مع زوما وانتقلت رعاية قطتي المدافع الفرنسي إلى جمعية (آر.إس.بي.سي.ايه) للرفق بالحيوان مع استمرار تداعيات فيديو يُظهر اللاعب وهو يسيء معاملة قطة.

وست هام يتبرع بأجر زوما لجمعيات الحيوانات ويستبعده إثر تعذيب قطته https://t.co/ZTltYI0giy pic.twitter.com/I2ZOG6fxDI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 9, 2022

وتقوم المؤسسة الخيرية لرعاية الحيوانات الأليفة بإجراء تحقيق، ولديها سلطاتها الخاصة في الملاحقة القضائية، مما يعني أن زوما يمكن أن يظهر في قفص الاتهام.

كما تم تسجيل أكثر من 150 ألف توقيع حتى الآن على عريضة عبر الإنترنت تطالب الشرطة بفتح تحقيق ضد الدولي الفرنسي.