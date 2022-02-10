مدرب مانشستر يونايتد القادم.. اللاعبون يرغبون في بوكيتينو ورانجنيك يُفضل تين هاج

تبدأ إدارة مانشستر يونايتد في تكثيف جهودها للبحث عن مدرب دائم للفريق بداية من الموسم المقبل خلفا للألماني رالف رانجنيك والذي يشغل المهمة بشكل مؤقت وسيستمر في الفريق الإنجليزي في منصب المدير الفني للمواسم المقبلة.

وحسب تقارير إعلامية بريطانية فأغلب لاعبي مانشستر يونايتد يرغبون في أن يتولى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المهمة وهو المرشح الأبرز، ولكن رانجنيك له رأي آخر، حيث يرغب في استقدام الهولندي إيريك تين هاج.

ويشغل ماوريسيو بوكيتينو حاليا مهمة تدريب باريس سان جيرمان لكنه لا يخفي رغبته في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قاد سابقا فريق توتنهام وبلغ معه نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 وخسر أمام ليفربول في مدريد.

ورغم كون عقد بوكيتينو مستمرا مع باريس سان جيرمان ويمتد حتى 2023 لكن خلافاته مع المدير الرياضي للفريق البرازيلي ليوناردو وعدم اقتناع الإدارة القطرية بقدرته على تسيير وقيادة نجوم الفريق يجعل مستقبله خارج الفريق الباريسي الصيف المقبل حيث تشير عدة تقارير لقرب الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد من خلافته.

وستحاول إدارة مانشستر يونايتد حسب صحيفة ”ذا صن“ تسريع المفاوضات مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خصوصا في حال إقصاء الفريق الباريسي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

كما يعتبر المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 49 سنة أحد خيارات إدارة ريال مدريد لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في حال الفشل هذا الموسم.

لكن صحيفة ”ذا صن“ أكدت أن الألماني رالف رانجنيك المدرب المؤقت الحالي لمانشستر يونايتد يملك رأيا مختلفا؛ إذ يفضل أولا إقناع الإدارة باستمراره في منصبه لموسم آخر أو تعيين الهولندي إيريك تين هاج مدرب أياكس الحالي مدربا للفريق لخلافته.

ويعتبر الهولندي إريك تين هاج أحد المدربين المطلوبين حاليا في أوروبا وفي عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز وضمن لائحة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد.

وسيتولى الألماني رالف رانجنيك مهمة مستشار رياضي لدى إدارة مانشستر يونايتد وبإمكانه تقديم المشورة حول هوية المدرب القادم للفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 39 نقطة.