غوارديولا بعد الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي ليس أفضل فريق بالعالم

قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا إن فريقه ليس الأفضل في العالم حتى بعد تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق 12 نقطة عن أقرب مطارديه عقب الفوز 2-0 على برنتفورد.

وانتصر سيتي بفضل هدفي رياض محرز وكيفن دي بروين بواقع هدف في كل شوط، ليحافظ سيتي على سجله الخالي من الهزيمة في 14 مباراة في الدوري، متقدماً على ليفربول الذي يلعب ضد ليستر سيتي اليوم الخميس، ويملك مباراة أخرى مؤجلة.

وقال غوارديولا للصحافيين: ”لسنا أفضل فريق في العالم. أفضل فريق هو تشيلسي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا أو ريفر بليت الأرجنتيني“.

”أهم شيء هو فوزنا بالمباراة وسنواجه نوريتش سيتي بعد ثلاثة أيام وسنحاول تحقيق الفوز أيضاً“.

وأضاف ”لست مهتماً بالأحاديث بشأن الأفضل في العالم. سأكون سعيداً بمحاولة اللعب بشكل أفضل في كل مباراة. وفي النهاية سنعرف كل شيء“.

ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يتجاوز برنتفورد ويواصل الابتعاد بالصدارة https://t.co/rFMfjrV5MV pic.twitter.com/1CP3AaFcbo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 9, 2022

وقاد المدرب الإسباني سيتي إلى لقب الدوري في ثلاث مناسبات منذ توليه المسؤولية في 2016، لكنه لم يفز بلقب دوري الأبطال رغم بلوغ النهائي في العام الماضي.

وتابع غوارديولا: ”نحن في موقف جيد ووصلنا إلى 60 نقطة. يجب علينا التأهل لدوري الأبطال (في الموسم المقبل) لأن هذا هو أهم هدف ثم المنافسة على اللقب. هذا كل ما أريده“.

وتقدم مانشستر سيتي خطوة جديدة في حملته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي والرابع في المواسم الخمسة الأخيرة، عقب فوزه ”السهل“ 2 – صفر على ضيفه برينتفورد، يوم الأربعاء، في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله 1 – 1 مع مضيفه ساوثهامبتون، إلى 60 نقطة من 24 مباراة، ليعزز موقعه في الصدارة، متفوقا بفارق 12 نقطة أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، الذي خاض 22 لقاء حتى الآن في المسابقة هذا الموسم.

في المقابل، توقف رصيد برينتفورد، الذي يخوض موسمه الأول في الدوري الإنجليزي، عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر، بعدما تلقى خسارته الـ13 في المسابقة خلال الموسم الحالي والخامسة على التوالي.