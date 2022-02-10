كونتي منزعج من توتنهام "غير المتوازن عاطفيا"

لا يقدم تدريب توتنهام هوتسبير خدمة لحالة ضغط الدم للمدرب أنطونيو كونتي وتحركه الدائم خارج الملعب، حيث سقط الفريق 3-2 أمام ضيفه ساوثامبتون أمس الأربعاء، لتتلقى آماله في دخول المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضربة أخرى.

فالمدرب الإيطالي، الفائز بالعديد من الألقاب والذي تولى المسؤولية في نوفمبر تشرين الثاني وبدا أنه في طريقه لتغيير حظوظ الفريق، ليس معتادا على تفريط الأندية التي دربها في تقدمها، ورغم تفوق فريقه مرتين أمام ساوثامبتون لم يكن توتنهام في موقف المسيطر.

واحتفل كونتي مثل رجل مجنون عندما منح سون هيونج-مين التقدم 2-1 لتوتنهام في الدقيقة 70 لكنه كان محبطا عندما هز محمد اليونسي وتشي آدمز الشباك ليحقق ساوثامبتون فوزا مستحقا.

ساوثامبتون يعاقب كونتي على إشارته ويصعق توتنهام ويحول تأخره لانتصار (صورة) https://t.co/pQNspKt4fs pic.twitter.com/YpvbTIX27s — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 9, 2022

وكان يمكن لتوتنهام تقليص الفارق إلى نقطة واحدة خلف وست هام يونايتد رابع الترتيب بالإضافة إلى امتلاكه ثلاث مباريات أخرى.

لكن الفريق بقي في المركز السابع ويعلم كونتي أن فريقه فرط في فرصة ثمينة.

وكان ساوثامبتون الطرف الأفضل في الشوط الأول رغم تقدم توتنهام بهدف يان بدناريك بالخطأ في مرماه وبدا على أرض الملعب أن الفريق الضيف عاشر الترتيب هو من ينافس على دخول المربع الذهبي.

وبعد الحفاظ على سجله الخالي من الهزيمة في أول تسع مباريات مع كونتي في الدوري تلقى توتنهام الخسارة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام تشيلسي الشهر الماضي.

وحتى خلال الفترة التي لم يخسر فيها الفريق ظل كونتي يتحدث عن العمل الكبير المطلوب، وأظهر الأداء مساء الأربعاء السبب في ذلك.

وأبلغ كونتي الصحفيين ”ارتكبنا العديد من الأخطاء في الشوط الأول، أخطاء مكلفة. كنا أفضل في الشوط الثاني لكن في النهاية كان يجب أن ندافع بشكل أفضل“.

”كنت على دراية أننا سنعاني للحصول على النقاط الثلاث. نحن نتحسن في العديد من الجوانب لكننا ما زلنا عاطفيين. يجب علينا التطور لأننا إذا أردنا النضج كفريق وأن ننافس فأول شيء يجب فعله هو الاستقرار وليس التقلب“.

وأشار كونتي إلى أن فريقه افتقر ”لإدارة جيدة للمباراة“ كان المدرب الإيطالي معتادا عليها مع تشيلسي ويوفنتوس وإنتر ميلان.

وقال: ”هذا موقف يجب تحسينه. المجهود كان كبيرا، لا يمكنني القول إن الفريق لم يكن ملتزما. شاهدت أقصى درجات الالتزام. لهذا السبب كان يجب علينا تفادي هذه الهزيمة. ارتكبنا العديد من الأخطاء خاصة عند الاستحواذ على الكرة“.

”أعتقد أن هذه المواقف أدت إلى عدم استقرار وعدم استقرار نفسي لفريقي“.

ورغم كل ذلك يملك توتنهام العدد الكافي من المباريات التي لو فاز بها سيكون منافسا قويا على المربع الذهبي لكنه لم يقدم أداء مقنعا ويدرك كونتي أن الفريق يجب أن يكون أكثر حكمة لو أراد البقاء في المنافسة.

وأضاف: ”الطريق ما زال طويلا للغاية أمامنا“.