ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يتجاوز برنتفورد ويواصل الابتعاد بالصدارة

وسع مانشستر سيتي الفارق الذي يفصله في الصدارة عن أقرب مطارديه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 12 نقطة بفوز سهل 2-صفر على برنتفورد اليوم الأربعاء.

وقام برنتفورد بعمل جيد لإبعاد خطورة سيتي في الشوط الأول وكاد أن يدخل الاستراحة في موقف جيد لكنه استقبل هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 40 سجله رياض محرز ليضع حامل اللقب في المقدمة.

ولم يواجه سيتي أي مشكلة أيضا بعد الاستراحة وحسم نتيجة المباراة في الدقيقة 68 بعد أن هز كيفن دي بروين الشباك مستفيدا من خطأ حارس برنتفورد.

وعزز سيتي سجله الخالي من الهزيمة إلى 14 مباراة في الدوري ليوسع الفارق أكثر مع ليفربول الثاني الذي سيواجه ليستر سيتي يوم الخميس.

ولعب سيتي 24 مباراة مقابل 22 لليفربول.

واستمرت معاناة برنتفورد بعدما تجرع الهزيمة الخامسة تواليا في الدوري ليقترب أكثر من منطقة الهبوط. ويحتل الفريق المركز 14 متقدما بفارق ست نقاط على نوريتش سيتي صاحب المركز 18 ولعب برنتفورد مباراة أكثر منه.

ساوثامبتون يعاقب كونتي توتنهام

وعوض ساوثامبتون تأخره مرتين ليوجه ضربة قوية لآمال توتنهام هوتسبير في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي بفوزه 3-2 خارج ملعبه في مواجهة مثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ومنح هدف يان بدناريك العكسي في الدقيقة 18 التقدم لتوتنهام لكن الفريق الزائر سيطر على الشوط الأول واستحق التعادل عندما وضع أرماندو برويا الكرة في الشباك بعد خمس دقائق لاحقة.

وأعاد سون هيونج-مين التقدم لتوتنهام مع تبقي 20 دقيقة على النهاية بعد تمريرة من لوكاس مورا لكن ساوثامبتون رد بطريقة رائعة ليصعق أصحاب الأرض.

وعادل محمد اليونسي النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 79 من كرة عرضية أرسلها جيمس وارد-براوس الذي مرر كرة أخرى رائعة ليسجل تشي آدمز الهدف الثالث برأسه.

واعتقد البديل ستيفن برجفاين أنه منح نقطة لتوتنهام في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن هدفه أُلغي بداعي التسلل بعد مراجعة الفيديو.

وبعد هزيمته الثانية على التوالي، يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 36 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف وست هام يونايتد رغم أنه تتبقى له ثلاث مباريات إضافية.

وفيما يلي جول ترتيب الدوري الإنجليزي: