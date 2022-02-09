تشيلسي يهزم الهلال بصعوبة ويخطف تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

سجل تشيلسي بطل أوروبا هدفًا في الشوط الأول ليفوز 1-صفر بصعوبة على الهلال بطل آسيا، ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في أبوظبي.

وهزَّ روميلو لوكاكو الشباك من مسافة قريبة عقب خطأ دفاعي من ياسر الشهراني.

ومع حلول الدقيقة 32 فشل ”الشهراني“ في إبعاد كرة عرضية لترتطم به وتتهيأ أمام البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي وضع الكرة بسهولة في المرمى الهلالي.

وكان الهدف كافيًا للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز للتغلب على منافسه السعودي وبلوغ المباراة النهائية ضد بالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.

وكان الهلال الفريق الأفضل في الشوط الثاني، وحرم كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي موسى ماريجا ومحمد كنو من التسجيل بتدخلات جيدة.

لكن الفريق السعودي فشل في إدراك التعادل ليكتفي باللعب على المركز الثالث أمام الأهلي المصري بطل أفريقيا، الذي خسر أمام بالميراس في مباراة الدور قبل النهائي الأولى، أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يواجه تشيلسي فريق بالميراس البرازيلي في نهائي مونديال الأندية، يوم السبت المقبل، حيث صعد الفريق البرازيلي بعد فوزه، أمس، على الأهلي المصري بثنائية نظيفة.

فيما يواجه الأهلي فريق الهلال في ذات اليوم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.