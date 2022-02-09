وست هام يتبرع بأجر زوما لجمعيات الحيوانات ويستبعده إثر تعذيب قطته

غرم وست هام يونايتد مدافعه كورت زوما بمبلغ 250 ألف جنيه إسترليني بسبب مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يعذب قطته، حيث تبرع النادي الإنجليزي بأجر أسبوعين من أجر اللاعب إلى جمعيات خيرية للحيوانات.

وتم استبعاد المدافع من الفريق للمباراة التالية ضد ليستر سيتي بعد رد الفعل العنيف على مقطع نجم الدوري الإنجليزي الممتاز البالغ من العمر 27 عامًا وهو يضرب ويركل ويصفع حيوانه الأليف في قصره الذي تبلغ تكلفته عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية.

فيديو نشرته صحيفة ذا صن يظهر خلاله كورت زوما مدافع ويستهام الحالي وتشيلسي السابق يعذب قط 🐈 في المنزل عبر ركله بالقدم مثل الكرة يثير غضبًا واسعًا في بريطانيا ومطالبات بمعاقبة اللاعب ومحاسبته على تصرفه. pic.twitter.com/dXZE2uzPig — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 7, 2022

وقالت صحيفة ”ذا صن“ في تقرير حصري يوم الأربعاء إنه تم تصوير زوما وهو يركل إحدى قطتيه مثل كرة القدم ويصفعها في لقطات مزعجة، وقد أصدر اعتذارًا مريرًا بعد عرض الفيديو ، الذي شاركه شقيقه يوان على“سناب شات“.

وتم تغريم اللاعب، الذي يتقاضى 125 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، 250 ألف جنيه إسترليني من قبل النادي – أي ما يعادل أجر أسبوعين.

وأصدر وست هام بيانا يوم الإثنين وأدان تصرفات اللاعب بينما قالت شرطة إسيكس وشركة أديداس، راعية اللاعب، إنهما يحققان في الواقعة.

وتعرض زوما، الذي تقدم بالاعتذار بسبب هذه الواقعة، لصيحات استهجان من بعض المشجعين خلال مواجهة واتفورد يوم الثلاثاء، ثم تعرض المدير الفني ديفيد مويز لسؤال حول سبب الدفع باللاعب في التشكيلة الأساسية.

وقالت الشرطة الليلة الماضية إنها تجري ”تحقيقات عاجلة“ في الفيديو، بينما وقع أكثر من 120 ألف شخص على مذكرة تطالب بمحاكمة زوما بسبب اللقطات المصورة ومنعه من اقتناء حيوانات.

وجاء في المذكرة، التي بدأها ماثيو ديكسون: ”تم تصوير لاعب كرة القدم المحترف كورت زوما وهو يسيء معاملة حيوان أعزل بشكل مروّع، يجب محاكمته على أفعاله، شكرا لكل من وقع على المذكرة، لا يمكن السماح لهذا الرجل بالإفلات من استغلال هذه القطة المسكينة بهذه الطريقة“.

توقف التحقيقات

ومن المعروف أن المقطع تم تصويره في قصر زوما في منطقة إسيكس لكن الشرطة هناك تستعد للإعلان اليوم أنها لن تحقق بعد الآن.

وقال متحدث باسم شرطة إسيكس الليلة الماضية: ”نحن على علم بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بحادثة قطة قد يجدها أفراد مجتمعاتنا مؤلمة، لقد علمنا مؤخرًا أن هذا الحادث ربما وقع في إسيكس ولا تزال التحقيقات العاجلة جارية.

لكن المصادر قالت إن الأمر سيتم تسليمه الآن إلى الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات للتعامل معه بنفسها على الرغم من مطالبة الآلاف من الأشخاص بمحاكمة لاعب تشيلسي السابق.

وأكدت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات أنها تحقق في اللقطات المروعة، وقال متحدث باسمها: ”هذا فيديو مزعج للغاية ونود طمأنة الجمهور بأننا نحقق في الأمر، لا يمكننا التعليق أكثر في هذا الوقت ولكننا ممتنون لكل من لفت انتباهنا إلى هذا.

”لقد تلقينا الكثير من الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي وقنواتنا الأخرى، لذلك نحث الناس على الاتصال بخطنا الوطني للقسوة (0300 1234999) فقط إذا كانت لديهم معلومات جديدة أو مباشرة“.

التصعيد يصل فرنسا

في هذه الأثناء، قام محامون يعملون في أكبر مجموعة لحقوق الحيوان في فرنسا بالاتصال الآن بالمدعين العامين.

ووفقًا للقوانين في فرنسا، يمكن محاكمة المواطنين الفرنسيين على ارتكاب أفعال إجرامية في الخارج.

وقال متحدث باسم المؤسسة الفرنسية: ”ندين هذا العمل الشنيع، وطالبنا بإيقاف اللاعب دوليا ومنعه من تمثيل المنتخب الفرنسي، وقدمنا​​ شكوى قانونية ضده“.

كما ندد كبار السياسيين الفرنسيين بزوما، القادم من مدينة ليون، ودعوا إلى استبعاده من منتخب فرنسا.