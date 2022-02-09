أرتيتا: كنت الحل ولست المشكلة في علاقتي مع أوباميانغ

وصف ”ميكل أرتيتا“، مدرب آرسنال، نفسه بأنه كان ”الحل“ في علاقته مع ”بيير-إيمريك أوباميانغ“ بعد أن قال مهاجم الغابون إنه غادر النادي الإنجليزي لأن المدرب الإسباني كانت لديه مشكلة معه.

وأنهى ”أوباميانغ“ عقده مع آرسنال بالتراضي وانتقل إلى برشلونة هذا الشهر لينهي تكهنات حول مستقبله بعد أن جرده ”أرتيتا“ من شارة القيادة بسبب ”خرق قواعد الانضباط“ في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقال ”أوباميانغ“، البالغ 32 عاما، الأسبوع الماضي إن أرتيتا لم يكن سعيدا بوجوده في آرسنال ما أجبره على البحث عن فريق آخر.

وأبلغ ”أرتيتا“ الصحفيين اليوم الأربعاء: ”هذا رأيه ويجب أن نحترم ذلك“.

وأضاف: ”أنا ممتن للغاية لما ساهم به ”أوباميانغ“ في الفريق. أرى نفسي في هذه العلاقة الحل وليس المشكلة“.

وتابع: ”كنت الحل بنسبة 100% ويمكنني أن أتحدى أي شخص. أرتكب الكثير من الأخطاء بالطبع ونيتي تكون المصلحة. ليست مصلحتي وإنما مصلحة الفريق والنادي“.

🗣 "I do a lot of things wrong, for sure. The intention all the time is the best, not for me, for the club and for the team." Mikel Arteta insists that Pierre-Emerick Aubameyang's departure is the best outcome for everybody pic.twitter.com/JZ0PDMzbN7 — Adansi Bonna Frederick (@adansi_bonna) February 9, 2022

وساعد ”أوباميانغ“ آرسنال في التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2020 ونال شارة القيادة في الموسم الماضي عقب تمديد عقده في 2020 لكن مسيرته تراجعت بعد ذلك بقليل وغادر النادي قبل 18 شهرا من نهاية العقد.

وعمّا إن كان يشعر بالإحباط لخروج ”أوباميانغ“ رد المدرب الإسباني: ”أعتقد أن العلاقة انتهت بأفضل طريقة ممكنة للجميع، اتخذنا جميعنا القرار وكان أفضل شيء هو المضي للأمام“.

ولم يبرم آرسنال صفقات كبيرة في انتقالات الشهر الماضي لكنه سمح برحيل العديد من اللاعبين بحثا عن فرص للعب.

ويرى أرتيتا أن النادي ”فعل الصواب“ في فترة الانتقالات، وعبر عن ثقته في المهاجمين ”ألكسندر لاكازيت“ و“إيدي نكيتياه“ لتسجيل الأهداف في غياب ”أوباميانغ“.

ويحتل آرسنال المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة من 21 مباراة متقدما بنقطتين على وولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز الثامن الذي يواجهه، غدا الخميس.