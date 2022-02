أرتيتا: كنت الحل ولست المشكلة في علاقتي مع أوباميانغ

وصف ”ميكل أرتيتا“، مدرب آرسنال، نفسه بأنه كان ”الحل“ في علاقته مع ”بيير-إيمريك أوباميانغ“ بعد أن قال مهاجم الغابون إنه غادر النادي الإنجليزي لأن المدرب الإسباني كانت لديه مشكلة معه.

وأنهى ”أوباميانغ“ عقده مع آرسنال بالتراضي وانتقل إلى برشلونة هذا الشهر لينهي تكهنات حول مستقبله بعد أن جرده ”أرتيتا“ من شارة القيادة بسبب ”خرق قواعد الانضباط“ في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقال ”أوباميانغ“، البالغ 32 عاما، الأسبوع الماضي إن أرتيتا لم يكن سعيدا بوجوده في آرسنال ما أجبره على البحث عن فريق آخر.

وأبلغ ”أرتيتا“ الصحفيين اليوم الأربعاء: ”هذا رأيه ويجب أن نحترم ذلك“.

وأضاف: ”أنا ممتن للغاية لما ساهم به ”أوباميانغ“ في الفريق. أرى نفسي في هذه العلاقة الحل وليس المشكلة“.

وتابع: ”كنت الحل بنسبة 100% ويمكنني أن أتحدى أي شخص. أرتكب الكثير من الأخطاء بالطبع ونيتي تكون المصلحة. ليست مصلحتي وإنما مصلحة الفريق والنادي“.

