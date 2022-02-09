فيديو يظهر غضب كريستيانو رونالدو بعد تعادل مانشستر يونايتد مع بيرنلي

بدا البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، غاضبا وغير سعيد بنتيجة مباراة فريقه ضد بيرنلي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة ”BT Sport“ عبر حسابها على ”تويتر“، رونالدو وهو يركض تجاه النفق المؤدي لغرف خلع الملابس عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة مباشرة، ولم ينتظر مع باقي زملائه لكي يقوم بتحية الجماهير الحاضرة في المدرجات، بل ظهرت على وجهه علامات الضيق والغضب وهو يلقي على الأرض بضيق بعض الأربطة البيضاء التي كانت موجودة على ذراعه.

Cristiano Ronaldo ran straight off the pitch at the final whistle of Man Utd's draw with Burnley 😬 pic.twitter.com/vnsYvYakmb — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 8, 2022

وشارك رونالدو بديلا مساء الثلاثاء ضد بيرنلي، حيث فشل في التسجيل للمباراة الخامسة على التوالي مع فريقه.

وذكرت شبكة ”سكواوكا“ للإحصائيات، أن رونالدو خاض 5 مباريات دون أن يسجل أي هدف لمانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ 12 عاما، حيث كانت أطول فترة لم يسجل فيها لـ5 لقاءات في عام 2010.

وفشل رونالدو في التسجيل أمام وولفرهامبتون، وبرينتفورد، ووست هام يونايتد، وميدلسبره، وأخيرا أمام بيرنلي.

ويعانى رونالدو مع يونايتد في الفترة الأخيرة إذ إنه لم يشارك بصفة أساسية في بضع مباريات، ويدخل بديلا أو يشارك ويتم استبداله وهو الأمر الذي يجعله ينزعج للغاية مثلما حدث ضد برينتفورد.

وافتتح الفرنسي بول بوغبا التسجيل لليونايتد في الدقيقة الـ18، وفي الشوط الثاني أحرز رودريغيز هدف التعادل لبيرنلي في الدقيقة الـ47.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 39 نقطة ليبقى في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يتذيل بيرنلي الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة.

Cristiano Ronaldo has gone five games without scoring a goal for Manchester United. ❌ vs Wolves

❌ vs Brentford

❌ vs West Ham

❌ vs Middlesbrough

❌ vs Burnley CR7 matches his longest ever goal drought since 2010. pic.twitter.com/Dc6BA2OKX9 — Squawka Football (@Squawka) February 8, 2022

تصريحات رالف رانجنيك

ولم يشعر رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، بالرضا عن أداء الحكام في بعض القرارات الحاسمة خلال التعادل مع بيرنلي، ويعتقد أن ذلك كلفه ضياع الفوز في تيرف مور بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الثلاثاء.

وألغى الحكم هدفين ليونايتد في الشوط الأول، أحدهما بسبب التسلل على هاري ماغواير، بداعي أنه أعاق رودريغيز لاعب بيرنلي قبل أن يسجل رافائيل فاران، والآخر بعدما اعتبر الحكم أن ماركوس راشفورد ارتكب خطأ قبل أن يسجل الفريق صاحب الأرض بطريق الخطأ في مرماه.

ولم يكن المدرب الألماني راضيا عن أداء التحكيم خلال خسارة يونايتد أمام ميدلسبره في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة، واستمر الوضع كما هو بعد الفشل في ترجمة السيطرة إلى فوز على بيرنلي في الدوري.

وقال رانجنيك لمحطة (بي.تي. سبورت) التلفزيونية ”أعتقد أننا أدينا بشكل رائع في الشوط الأول، ولم تكن هناك إمكانية للعب بشكل أفضل من ذلك. سجلنا ثلاثة أهداف والثاني (بعد خطأ من راشفورد) تم إلغاؤه بشكل لا أفهمه“.

وأضاف ”كان القرار غريبا جدا من الحكم المساعد. لقد أشار إلى وجود خطأ بعد خمس أو ست ثوان من اللقطة.

”اندهشت حقا لأنه أشار بالراية بعدما دخلت الكرة المرمى. هل شاهد الخطأ بالفعل؟ أتفهم لماذا تم إلغاء الهدف الأول، رغم أن القرار كان قاسيا، لكن الهدف الثاني لا أفهم السبب في إلغائه“.

وأضاف ”إذا نظرنا إلى المباراة بأكملها، فلقد سيطرنا على أغلبها. الحصول على نقطة واحدة ليس كافيا، وهذا يتسبب في إحباط جديد بالنسبة لنا“.

ويعتبر بيرنلي متذيل الترتيب نفسه محظوظا بأنه تعادل رغم تسديد 12 كرة على مرماه في الشوط الأول، دون أي محاولة منه.

وقال شون دايك مدرب بيرنلي ”يونايتد كان الطرف الأفضل بوضوح في الشوط الأول. لم نقترب حتى من الأداء الذي نريده“.

وأضاف ”في الشوط الثاني اقتربنا كثيرا من الشكل الذي نود الظهور به أمام فريق جيد جدا. هذه نقطة إيجابية جدا“.

وتابع ”أعتقد أن قرارات (الحكام) كانت سليمة حتى في الهدف الملغي بسبب التسلل على ماغواير“.