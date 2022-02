فيديو يظهر غضب كريستيانو رونالدو بعد تعادل مانشستر يونايتد مع بيرنلي

بدا البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، غاضبا وغير سعيد بنتيجة مباراة فريقه ضد بيرنلي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة ”BT Sport“ عبر حسابها على ”تويتر“، رونالدو وهو يركض تجاه النفق المؤدي لغرف خلع الملابس عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة مباشرة، ولم ينتظر مع باقي زملائه لكي يقوم بتحية الجماهير الحاضرة في المدرجات، بل ظهرت على وجهه علامات الضيق والغضب وهو يلقي على الأرض بضيق بعض الأربطة البيضاء التي كانت موجودة على ذراعه.

Cristiano Ronaldo ran straight off the pitch at the final whistle of Man Utd's draw with Burnley 😬 pic.twitter.com/vnsYvYakmb

وشارك رونالدو بديلا مساء الثلاثاء ضد بيرنلي، حيث فشل في التسجيل للمباراة الخامسة على التوالي مع فريقه.

وذكرت شبكة ”سكواوكا“ للإحصائيات، أن رونالدو خاض 5 مباريات دون أن يسجل أي هدف لمانشستر يونايتد للمرة الأولى منذ 12 عاما، حيث كانت أطول فترة لم يسجل فيها لـ5 لقاءات في عام 2010.

وفشل رونالدو في التسجيل أمام وولفرهامبتون، وبرينتفورد، ووست هام يونايتد، وميدلسبره، وأخيرا أمام بيرنلي.

ويعانى رونالدو مع يونايتد في الفترة الأخيرة إذ إنه لم يشارك بصفة أساسية في بضع مباريات، ويدخل بديلا أو يشارك ويتم استبداله وهو الأمر الذي يجعله ينزعج للغاية مثلما حدث ضد برينتفورد.

وافتتح الفرنسي بول بوغبا التسجيل لليونايتد في الدقيقة الـ18، وفي الشوط الثاني أحرز رودريغيز هدف التعادل لبيرنلي في الدقيقة الـ47.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 39 نقطة ليبقى في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يتذيل بيرنلي الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة.

Cristiano Ronaldo has gone five games without scoring a goal for Manchester United.

❌ vs Wolves

❌ vs Brentford

❌ vs West Ham

❌ vs Middlesbrough

❌ vs Burnley

CR7 matches his longest ever goal drought since 2010. pic.twitter.com/Dc6BA2OKX9

— Squawka Football (@Squawka) February 8, 2022