مدرب وست هام يدافع عن قرار إشراك كيرت زوما بعد أزمة ركل اللاعب قطته

دافع ديفيد مويز، مدرب وست هام يونايتد، عن إشراك كيرت زوما في الفوز 1-صفر على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه اعترف باستيائه من فيديو يظهر فيه المدافع وهو يركل قطته.

وتعرض الفرنسي زوما لانتقادات حادة بعد انتشار هذا الفيديو، الذي التقطه شقيقه، حيث ظهر وهو يصفع القطة ويركلها على الأرض، إلى جانب إلقاء الأحذية عليها ومطاردتها في الغرفة.

وأصدر وست هام بيانا، يوم الاثنين، وأدان تصرفات اللاعب، بينما قالت شرطة إسيكس وشركة أديداس، راعية اللاعب، إنهما تحققان في الواقعة.

وتعرض زوما، الذي تقدم بالاعتذار بسبب هذه الواقعة، لصيحات استهجان من بعض المشجعين يوم الثلاثاء، ثم تعرض المدرب مويز لسؤال حول سبب الدفع باللاعب في التشكيلة الأساسية.

وقال مويز للصحفيين: ”أنا محبط حقا، ولقد اتخذ النادي التصرفات التي يمكن فعلها في الوقت الحالي، ونحن نعمل على ذلك بعيدا عن الأضواء. تتعلق مهمتي بمحاولة اختيار أفضل فريق لوست هام، وكان كيرت جزءا من الفريق“.

فيديو نشرته صحيفة ذا صن يظهر خلاله كورت زوما مدافع ويستهام الحالي وتشيلسي السابق يعذب قط 🐈 في المنزل عبر ركله بالقدم مثل الكرة يثير غضبًا واسعًا في بريطانيا ومطالبات بمعاقبة اللاعب ومحاسبته على تصرفه. pic.twitter.com/dXZE2uzPig — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 7, 2022

وأضاف: ”أنا محبط حقا مما شاهدته ومما قيل لي، لكن بصفة عامة مهمتي كانت تتمثل في تحقيق الفوز لوست هام، وبكل تأكيد هناك البعض يشعر بالإحباط من ذلك وأنا متفهم الأمر تماما“.

وأعلن وست هام أنه سيتعامل مع الواقعة داخليا، لكنه قال: ”نود أن نوضح أننا لا نتغاضى بأي حال عن القسوة تجاه الحيوانات“.

كما طالبت جمعية حماية الحيوان الأمريكية ”بيتا“، بإبعاد الدولي الفرنسي عن منتخب فرنسا، وذلك بعد الواقعة الأخيرة.

الجمعية الأمريكية وصفت تصرف زوما بأنه قسوة غير مقبولة، وطالبت بإبعاده عن منتخب فرنسا الأول لكرة القدم خلال التوقف الدولي المقبل في مارس، بسبب هذا التصرف المُهين.

وقام زوما بالاعتذار حيث قال في بيان نقلته شبكة ”سكاي سبورتس“: ”أود الاعتذار عن أفعالي، لا مبررات لسلوكي الذي أشعر بالأسف كثيرًا بسببه، أود أيضًا أن أقول إنني آسف بشدة لأي شخص أحزنه المقطع المصور“.

كورت زوما مدافع وست هام قد يتعرض للحبس عقب تعذيب قطته (فيديو) https://t.co/9qZtv3Atdf pic.twitter.com/20kKxmBjYT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 8, 2022

وأضاف: ”أود أن أؤكد للجميع أن قطتينا بحال وصحة جيدة، إنهما محبوبتان ومكرمتان من العائلة بأكملها، وهذا السلوك واقعة فردية لن تتكرر“.

فيما أكدت شرطة ”Metropolitan Police“، المسؤولة عن منطقة لندن الكبرى بالمملكة المتحدة، أنها لن تعاقب صاحب الـ“27“ عامًا، حيث قررت عدم التحقيق في مقطع الفيديو، ما يعني أن الفرنسي لن يواجه عقوبة قانونية رغم تعذيب قطته.

وتقدم وست هام بعد الانتصار إلى المركز الرابع في الدوري، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد خامس الترتيب.