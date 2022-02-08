ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي ويتراجع للمركز الخامس

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع نظيره بيرنلي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب تيرف مور، ضمن لقاءات الجولة رقم 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى النجم الفرنسي بول بوغبا، صيامه التهديفي في البريميرليغ، إذ افتتح التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 19، بعدما تابع عرضية أرضية من لوك شاو داخل منطقة الجزاء، مسددًا كرة مباشرة سكنت شباك الحارس نيك بوب.

وهذا هو أول هدف يسجله بوغبا في الدوري الإنجليزي منذ شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2021، لينهي صياما تدام لأكثر من عام، وأتى ذلك الهدف في شباك فولهام في المباراة التي فاز بها مانشستر بنتيجة (2-1) يوم 20 يناير/ كانون الثاني من عام 2021.

يذكر أن بوغبا شارك اليوم في أول مباراة له في البريميرليغ، منذ الخسارة أمام ليفربول بخماسية نظيفة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث عاني بعدها من الإصابة التي أبعدته طويلًا عن الملاعب.

بينما تعادل لبيرنلي غاي رودريغيز في الدقيقة 47.

وكاد بيرنلي أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 52، وذلك من خلال تسديدة قوية من قبل فيجهورست من خارج منطقة الجزاء، تألق دي خيا في التصدي لها.

بهذه النتيجة، وصل رصيد يونايتد للنقطة 39 متراجعا للمركز الخامس، فيما وصل رصيد بيرنلي إلى النقطة 14 محتلا المركز الـ20 والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفي مباراة أخرى، عزز وست هام آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن سجل جارود بوين هدفا في الشوط الثاني ليقود فريقه لفوز صعب 1-صفر على واتفورد المهدد بالهبوط اليوم الثلاثاء.

وتماسك واتفورد لفترات طويلة أمام وست هام لكنه استقبل هدفا بطريقة قاسية بعد أن أبدلت تسديدة بوين في الدقيقة 68 اتجاهها لتخدع الحارس بن فوستر.

وكان فريق المدرب روي هودجسون الطرف الأفضل في البداية لكن وست هام تحسن ليحقق انتصارا مهما.

ورفع وست هام رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع قبل مباراة مانشستر يونايتد الخامس مع بيرنلي.

نيوكاسل يبتعد عن منطقة الهبوط

وفي مباراة ثالثة، حقق نيوكاسل يونايتد انتصارا ثمينا في معركته لتجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي بعدما عوض تأخره بهدف ليفوز 3-1 على ضيفه إيفرتون ويبتعد عن منطقة الهبوط.

ومنح هدف عكسي من جمال لاسليس التقدم لإيفرتون في الدقيقة 36، لكن قائد نيوكاسل عوض ذلك عندما أرسل ضربة رأس ارتطمت بميسون هولجيت لتسكن شباك إيفرتون بعدها بدقيقة واحدة.

وبفضل حماس الجماهير المحتشدة في استاد سانت جيمس بارك، سيطر نيوكاسل على المباراة بعد الاستراحة حيث تسبب الجناح الفرنسي آلان سانت-ماكسيمين في كافة أنواع المشاكل للضيوف.

وأرسل تمريرة عرضية تابعها رايان فريزر ليضع أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 56 قبل أن يجعل كيران تريبيير النتيجة 3-1 ويضمن الثلاث نقاط لنيوكاسل عبر ركلة حرة رائعة في الدقيقة 80.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 18 نقطة في المركز 17، متقدما بنقطتين عن نوريتش سيتي وثلاث نقاط عن واتفورد صاحب المركز 19 الذي خسر 1-صفر على ملعب وست هام يونايتد.