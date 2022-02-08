رياضة

رانجنيك يكشف أسباب تواجد رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي
تاريخ النشر: 08 فبراير 2022 20:27 GMT
تاريخ التحديث: 08 فبراير 2022 21:20 GMT

رانجنيك يكشف أسباب تواجد رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

كشف رالف رانجنيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، سر تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، على مقاعد البدلاء، في مباراة الفريق اليوم ضد بيرنلي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف رالف رانجنيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، سر تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، على مقاعد البدلاء، في مباراة الفريق اليوم ضد بيرنلي.

ويواجه يونايتد نظيره بيرنلي في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رانجنيك في تصريحات نشرتها شبكة ”BBC“: ”اليوم سيتطلب الأمر الكثير من الركض، ومطاردة الكرات، والكثير من القتال على الكرات الثانية“.

وأضاف: ”هذا يناسب إدينسون كافاني بشكل أفضل، وهذا هو سبب بدايته لمباراة اليوم“.

وعن عدم تسجيل رونالدو لأهداف في المباريات الأربع الأخيرة، أوضح: ”لست قلقًا بشأن عدم تسجيله للأهداف بشكل كافٍ، ولدينا مباريات مقبلة وسنحتاجه ليبدأ فيها“.

وليست المرة الأولى التي يغيب فيها رونالدو عن الفريق، حيث افتقد الفريق لخدماته سابقًا أمام أستون فيلا بكأس الاتحاد الإنجليزي الذي ودعه الفريق أمام مدلزبره.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع بـ38 نقطة وبفارق 19 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي مع مباراة أكثر لصالح ألسيتيزنز.

ووصل رونالدو إلى 400 مليون متع على ”إنستغرام“، كأكثر شخص متابعة عبر تلك المنصة على مستوى العالم.

وسبق أن وصل رونالدو إلى 237 مليون متابع، في سبتمبر 2021، وحل وقتها في صدارة أكثر الشخصيات متابعة في العالم.

وعقب مرور 6 أشهر فقط، ارتفع عدد متابعي رونالدو بمقدار 163 مليون متابع، ليصل إلى 400 مليون متابع.

ويأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثالث عمومًا، والثاني على المستوى الرياضي بمقدار 306 ملايين متابع.

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