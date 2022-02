رانجنيك يكشف أسباب تواجد رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

كشف رالف رانجنيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، سر تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، على مقاعد البدلاء، في مباراة الفريق اليوم ضد بيرنلي.

ويواجه يونايتد نظيره بيرنلي في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رانجنيك في تصريحات نشرتها شبكة ”BBC“: ”اليوم سيتطلب الأمر الكثير من الركض، ومطاردة الكرات، والكثير من القتال على الكرات الثانية“.

وأضاف: ”هذا يناسب إدينسون كافاني بشكل أفضل، وهذا هو سبب بدايته لمباراة اليوم“.

