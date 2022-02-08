غوارديولا يؤكد عدم تعجله توقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد سبب آخر لاستمراره في تدريب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لفترة طويلة بخلاف حقيقة أن الفريق يواصل الانتصارات لكنه لا يتعجل توقيع عقد جديد.

وينتهي عقد المدرب الإسباني مع متصدر الدوري الممتاز نهاية الموسم المقبل، وفي حال استمراره لنهاية عقده سيكون غوارديولا مدربا لسيتي لمدة سبعة مواسم، أي ثلاثة مواسم أكثر من فترته مع فريق مدينته برشلونة.

ويخطو سيتي نحو لقبه الرابع للدوري الممتاز بقيادة غوارديولا، حيث يتصدر ترتيب المسابقة بفارق تسع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني قبل مواجهة برنتفورد، غدا الأربعاء.

مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز الـ14 برصيد 23 نقطة.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم: ”أنا هنا لفترة طويلة لأننا فزنا كثيرا ولا زلنا نفوز كثيرا وإلا لن أكون أمامكم بعد ستة مواسم“.

”نحن مرتاحون، سواء النادي أو أنا. ولهذا نواصل العمل سويا، والأمر ليس أكثر من ذلك“.

وأضاف المدرب الإسباني: ”لا يزال أمامنا عاما ونصف العام، وهذا وقت طويل بالنظر إلى حالة كرة القدم في العالم، نرى العديد من المدربين تتم إقالتهم، ليس فقط هنا في إنجلترا لكن في كل مكان“.

”لهذا أفكر فقط في المباراة المقبلة؛ لأن عاما ونصف العام وقت طويل للغاية في كرة القدم“.

منع غريليش ورياض محرز وووكر من دخول إحدى الحانات ومانشستر سيتي ينفي سُكرهم (فيديو) https://t.co/n4k79zeHEj pic.twitter.com/G4tjeEUjBR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 8, 2022

وقلل غوارديولا أيضا من فيديو مصور انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عددا من لاعبي سيتي خارج حانة في مانشستر، يوم الأحد الماضي.

وقال: ”أنا حزين للغاية لأنهم لم يدعونني. الفيديو لا يظهر ماذا حدث أو لم يحدث. كلهم كانوا مثاليين، لكن سيتم تغريمهم لأنهم لم يدعوني معهم“.

والمهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس الوحيد الذي تحوم حوله الشكوك بشأن مشاركته أمام برينتفورد بسبب الإصابة.

ومنع مسؤولو حانة بمدينة مانشستر الإنجليزية، دخول ثلاثي مانشستر سيتي، رياض محرز، جاك غريليش، كايل ووكر؛ بسبب حالة السكر القوية التي كان عليها نجم الفريق جريليش وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الثلاثي قد تم تصويرهم أول أمس، ورفض المسؤولون دخول اللاعبين الثلاثة بسبب الحالة التي كان عليها غريليش.