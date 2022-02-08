حكيم زياش: لن أعود لمنتخب المغرب وهذا قرار نهائي

أكد حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، على أنه لن ينضم مجددا لصفوف منتخب المغرب، مشددا على أن هذا هو قراره النهائي.

وقال زياش في تصريحات لقناة ”أبوظبي الرياضية“، يوم الثلاثاء، وقبل خوض مواجهة مهمة لفريقه ضد الهلال السعودي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، غدا: ”لن أعود للمنتخب المغربي وهذا هو قراري النهائي.. أشعر بالحزن بكل تأكيد ولكن تركيزي الكامل الآن مع تشيلسي“.

وأضاف: ”قراري جاء بعدما حدث مؤخرا، أشعر بالحزن بكل تأكيد ولكن قضية المدرب تعدت كل الحدود ويجب عليه أن يتحمل تبعات قراره، الآن تركيزي الكامل مع تشيلسي للانتقال إلى مستوى آخر“.

وتابع: ”سنفعل كل شيء ممكن لكتابة التاريخ ولكي يحقق تشيلسي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي، في الهلال أعرف موسى ماريغا وأعتقد أنه مهاجم متكامل فهو سريع وقوي بدنيا ويسجل“.

وكانت العديد من الأصوات قد تعالت بعد خروج المغرب من ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام مصر، بضرورة إعادة زياش وإنهاء خلافه مع مدرب الأسود لمصلحة المنتخب.

حكيم زياش: لن أعود للمنتخب المغربي وهذا هو قراري النهائي.. أشعر بالحزن بكل تأكيد ولكن تركيزي الكامل الآن مع #تشيلسي #المونديال_اليوم#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/HTTADYCkVG — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 8, 2022

وكان وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، قد وجه سهام نقده ضد زياش عقب الخروج من كأس الأمم، قائلا: ”زياش يمكن أن يفسد الأجواء في المجموعة بأي وقت، لا يمكنني استدعاء لاعب من هذا القبيل حتى لو كان ليونيل ميسي“.

وأشار: ”هل تريدون مني أن أتوسل إلى شخص ما ليلعب للمنتخب؟.. هناك مجموعة وروح جماعية أريد الاحتفاظ به، سامحته بالفعل في مناسبتين ثلاث مرات تكفي“.

وأردف: ”لم يكن الأمر سهلًا بالنسبة لي أيضًا، لكن علينا احترام المدرب والمنتخب الوطني كذلك“.

يذكر أن المغرب ستلعب ضد الكونغو الديمقراطية في المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم قطر 2022، وهي المواجهة التي قد يغيب عنها وفقًا لموقف خليلوزيتش منه.

وعلى الرغم من مشاكله الدولية، فقد خاض زياش مع تشيلسي هذا الموسم 24 مباراة في جميع المسابقات.

وقبل العطلة الشتوية، سجل هدفًا رائعًا حيث فاز البلوز على توتنهام 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه تشيلسي نظيره الهلال السعودي، غدا الأربعاء، في مواجهة قوية بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وفاز الهلال في مباراته الأولى على الجزيرة الإماراتي بستة أهداف مقابل هدف واحد.

وحقق الهلال السعودي أكبر فوز عربي في مونديال الأندية أمام الجزيرة متفوقا على الترجي التونسي الذي فاز على السد القطري 6-2 في 2019.

كذلك هو أكبر فوز لأي فريق بشكل عام في تاريخ مونديال كأس العالم للأندية.

ويلعب الفائز من الهلال وتشيلسي مع الفائز من الأهلي وبالميراس في المباراة النهائية 12 فبراير.