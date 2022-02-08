قبل مواجهة الهلال.. أزبليكويتا يستهدف الفوز باللقب الوحيد الذي يراوغه مع تشيلسي

فاز سيزار أزبليكويتا، قائد تشيلسي، بكل الألقاب الكبرى تقريبا مع النادي اللندني منذ انضمامه في 2012، لكن كأس العالم للأندية لكرة القدم هو اللقب الوحيد الذي ينقصه.

ولهذا الأمر يتعامل اللاعب الإسباني البالغ عمره 32 عاما بكل احترام وجدية مع مباراة الدور قبل النهائي، غدا الأربعاء، أمام الهلال السعودي في أبوظبي.

وقال أزبليكويتا الذي كان ضمن تشكيلة تشيلسي حين خسر أمام كورنثيانز في النهائي في 2012 للصحفيين، اليوم الثلاثاء: ”أشعر بحماس كبير، شعرت بجرح بالغ في 2012 والفوز بهذا اللقب لأول مرة مع النادي سيكون إنجازا كبيرا“.

”ربما مع مرور الوقت تدرك مدى صعوبة هذه المهمة. لقد رأينا كيف استعد كورنثيانز للمباراة. أحيانا تصنع التفاصيل الصغيرة الفارق، وفي ذلك اليوم لم نكن في أفضل حالاتنا. لقد شعرت بجرح بالغ وقتها“.

”نحن نمثل أوروبا، نعلم صعوبة المهمة وعلينا الاستفادة القصوى من هذه الفرصة“.

وسافر تشيلسي بقوته الضاربة لكأس العالم للأندية رغم أن المدرب توماس توخيل يدير الفريق عن بعد عقب إصابته بكوفيد-19 وسيقود مساعده زولت لوف الفريق.

وقال أزبليكويتا: ”نشعر بخيبة أمل لغياب توخيل ويجب أن نكون في كامل الجاهزية. من المهم للغاية أن يكون توخيل على اتصال مباشر مع الطاقم الفني المعاون قبل المباراة وخلالها“.

”علينا التأقلم، نملك جميع وسائل التواصل ونأمل في تعويض هذا الغياب وأن نبذل قصارى جهدنا من أجله“.

وسيكون تشيلسي المرشح الأوفر حظا للفوز على الهلال وبلوغ النهائي، لكن لوف يتعامل مع المنافس الذي يدربه ليوناردو جارديم بكل جدية.

وقال لوف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: ”بالطبع سنكون المرشح الأوفر حظا للفوز بعد حصولنا على لقب دوري أبطال أوروبا، نعلم أننا فريق قوي ويقدم كرة قدم جميلة لكن الهلال منافس جيد جدا ويملك مدربا من أصحاب الخبرة الكبيرة وعمل مع أندية كبرى“.

وانضم الحارس إدوار ميندي للتشكيلة بعد فوزه بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم مع السنغال، رغم أن مساعد مدرب تشيلسي رفض الكشف عما إذا كان سيشارك غدا أو سيلعب كيبا أريزابالاغا بدلا منه أمام الهلال.

وأشار لوف: ”نملك حارسين رائعين. قاد ميندي السنغال للفوز بكأس الأمم الأفريقية ونال جائزة أفضل حارس لكن كيبا يقوم بعمل رائع معنا“.

وأمطر الهلال بطل آسيا شباك الجزيرة الإماراتي صاحب الضيافة 6-1 ليتأهل لمواجهة تشيلسي بطل أوروبا في الدور قبل النهائي.

وكان بطل الإمارات البادئ بالتسجيل في استاد محمد بن زايد في أبوظبي عبر عبدالله ديابي في الدقيقة 14 من متابعة لتمريرة عرضية.

لكن الهلال أنهى الشوط الأول متقدما 2-1 بعد هدفين من الثنائي السابق بالدوري الإنجليزي الممتاز النيجيري أوديون إيغالو والبرازيلي ماتيوس بيريرا.

وانهار الجزيرة، الذي هزم بيراي من تاهيتي 4-1 في افتتاح البطولة يوم الخميس الماضي، في الشوط الثاني ليضيف الهلال أربعة أهداف أخرى من محمد كنو وسالم الدوسري وموسى ماريغا وأندريه كاريو.