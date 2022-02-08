بعد عودته للدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يطارد رقمين قياسيين لتيري هنري وبيركامب

سلطت صحيفة ”ميرور“ البريطانية الضوء على النجم المصري محمد صلاح العائد للمشاركة برفقة فريقه ليفربول بعد خسارة فرصة التتويج بلقب أمم أفريقيا برفقة منتخب بلاده بالخسارة في النهائي أمام منتخب السنغال وزميله في الفريق ساديو ماني.

وأكدت الصحيفة أن النجم المصري يسعى لتحقيق أرقام قياسية جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال الأكثر مساهمة في الأهداف في موسم واحد للمرة الثالثة في مسيرته القصيرة برفقة ليفربول والتي لا تتجاوز 5 مواسم.

وحقق النجم المصري الإنجاز مرتين موسم 2017-2018 حيث سجل 32 هدفا و10 تمريرات حاسمة والمرة الثانية موسم 2019-2020 حيث سجل 19 هدفا و10 تمريرات حاسمة.

وفي حال تحقيقه للمرة الثالثة الإنجاز بين الأهداف وصنعها يتجاوز الثنائي الأسطوري الفرنسي تيري هنري والهولندي دينيس بيركامب لاعبي آرسنال السابقين واللذين حققا الإنجاز مرتين.

ويقترب محمد صلاح من تحقيق أرقام تيري هنري موسم 2004-2005 حيث سجل 25 هدفا وصنع 14 فيما يبقى أمامه الكثير لتحقيق إنجاز المهاجم الفرنسي موسم 2002-2003 حيث سجل 24 هدفا وصنع 20 هدفا.

بكاء محمد صلاح بعد خسارة مصر كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال (فيديو) https://t.co/Bi05oDdR13 pic.twitter.com/DgyF0RnfPo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022

ولم يتجاوز النجم المصري في أفضل مواسمه 10 تمريرات حاسمة وحاليا سجل 16 هدفا وصنع 9 وما زال أمامه الكثير من اللقاءات لكسر أرقامه.

ومع تبقى عدة مواسم للنجم المصري فأرقام الإنجليزي فرانك لامبارد في تشيلسي والفرنسي اريك كانتونا في مانشستر يونايتد بتحقيق إنجاز الأكثر مساهمة في الأهداف في موسم واحد لمدة 4 مواسم تبقى في متناول محمد صلاح ويحتاج للاستمرار في القمة لكسر الرقم القياسي للنجم الإنجليزي واين روني برفقة مانشستر يونايتد الذي حقق الإنجاز 5 مرات طيلة مسيرته.

وأكدت الصحيفة أن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم توتنهام والجزائري رياض محرز جناح مانشستر يونايتد بدورهما يبحثان عن الإنجاز الثالث في مسيرتهما لكن أرقامهما هذا الموسم أقل من محمد صلاح.

وسجل سون مهاجم توتنهام 8 أهداف وصنع 3 أهداف فيما سجل الجزائري رياض محرز برفقة مانشستر سيتي 6 أهداف وصنع 4 أهداف.

وتجاوز محمد صلاح الهدف 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث سجل 113 هدفا ويحتل المركز الـ21 في لائحة الهدافين التاريخيين للدوري وصنع أيضا 43 هدفا، وفي حال بقائه برفقة ليفربول وفي الدوري الإنجليزي الممتاز فبإمكانه الارتقاء في الترتيب نحو الصفوف العشرة الأولى.

وتوج محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ويتصدر حاليا ترتيب الهدافين بفارق 6 أهداف عن زميله في ليفربول البرتغالي دييغو جوتا رغم غيابه برفقة منتخب بلاده للمشاركة في نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون ولم يشارك في مباراتين.