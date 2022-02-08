كورت زوما مدافع وست هام قد يتعرض للحبس عقب تعذيب قطته (فيديو)

وضع كورت زوما مدافع وست هام يونايتد نفسه تحت طائلة القانون، حيث سيخضع للمحاكمة بعدما تم تصويره وهو يركل قطة مثل كرة القدم في مطبخ منزله مما أثار الكثير من ردود الفعل الغاضبة بشأن تصرفاته.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية في تقرير حصري إن نجم وست هام البالغ عمره 27 عامًا تم تصويره وهو يصفع وجه حيوانه الأليف ويركله بقدمه مثل الكرة، بينما أدان النادي أفعاله وسيعالج الأمر داخليًا.

وشوهد مدافع وست هام وهو يهاجم الحيوان الأليف في قصره الذي تبلغ قيمته 2 مليون جنيه إسترليني بينما يصوره شقيقه.

وحمل زوما القطة في الهواء عبر أرضية المطبخ، وطاردها أمام طفل بينما كان من يصور الفيديو يضحك، وألقى الدولي الفرنسي زوجا من الأحذية على الحيوان الأليف الذي يحاول الهرب من هذا التعذيب قبل أن يصفع القطة على وجهها بقوة في المقطع الأخير من الفيديو.

وأصدر زوما اعتذارًا عما حدث وأصر على أنه كان حادثًا فرديًا، قائلا: ”أريد أن أعتذر عن أفعالي. لا مبرر لسلوكي، وأنا نادم عليه بصدق. أريد أيضًا أن أعبر عن مدى أسفي العميق لأي شخص منزعج من الفيديو. أود أن أؤكد للجميع أن قطتنا في حالة جيدة تمامًا وبصحة جيدة. إن عائلتنا تحب القطط، وكان هذا السلوك حادثة منفردة لن تتكرر مرة أخرى“.

ومن المفهوم أن لاعب تشيلسي السابق الذي تبلغ قيمته السوقية 30 مليون جنيه إسترليني كان غاضبًا لأن البنغال (سلالة باهظة الثمن من القطط تشبه الفهد الصغير) أحدثت ضجة وجلبة في منزله.

وقال مصدر: ”يبدو أن كورت قد غضب من القطة لأنها حطمت عن طريق الخطأ نوعًا من المزهريات ومصباحًا في المطبخ. لكن ما فعله بعد ذلك غير مقبول على الإطلاق. يركلها كورت ويرميها بالحذاء ثم يصفعها. بدت القطة المسكينة خائفة للغاية“.

وتم تصوير اللقطات المزعجة من قبل شقيق زوما، يوان، وتم نشرها على ”سناب شات“ مساء الأحد، بعد يوم من مشاركة قلب الدفاع مع وست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي.

رد فعل عنيف

وانتقدت جمعيات خيرية لرعاية الحيوان ما فعله الدولي الفرنسي واعتبرته أمرا مثيرا للاشمئزاز، حيث يواجه الآن تحقيقًا جنائيًا.

وقالت ”ذا صن“ إن الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات (RSPCA) تلقت شكوى واحدة على الأقل بشأن الفيديو، ما قد يمنح المؤسسة الخيرية فرصة لمتابعة المحاكمة.

وقال متحدث باسم RSPCA: ”هذا فيديو مزعج للغاية. من غير المقبول مطلقًا ركل حيوان أو ضربه أو صفعه سواء للعقاب أو غير ذلك“.

وقالت ماغي روبرتس، من جمعية ”حماية القطط“ الخيرية: ”يجب إبلاغ RSPCA بأي شخص يُشاهد أو يُشتبه في معاملته لحيوان بطريقة سيئة، سواء كان ذلك عنفًا جسديًا أو إهمالًا أو أي شكل آخر من أشكال القسوة“.

”تعمل الشرطة بشكل وثيق مع RSPCA للتحقيق في حالات القسوة على الحيوانات. القطط كائنات واعية وتعاني من الألم والخوف. لن يؤدي ضرب القطة إلا إلى معاناتها الجسدية والعقلية“.

”لقد لاحظنا أن بعض الأشخاص الذين يشاهدون الفيديو على الإنترنت اعتقدوا أنه مضحك. يمكننا أن نؤكد لهم أن هذا ليس أمرًا مضحكًا“.

وأصدر وست هام بيانا ”يدين بلا تحفظ“ تصرفات لاعبه زوما الذي فاز بالدوري الإنجليزي مرتين مع تشيلسي بعد انضمامه له في 2014، وقد سجل هدفًا واحدًا في 12 مباراة منذ انتقاله إلى وست هام الصيف الماضي.