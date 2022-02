أُطلق سراحه بكفالة مشروطة.. اتهام مشجع ليستر سيتي بالاعتداء عقب حادث نوتنغهام فورست

قالت شرطة نوتنغهامشير يوم الإثنين إن مشجع ليستر سيتي الذي ألقي القبض عليه عقب اشتباكه على لاعبي نوتنغهام فورست خلال مباراة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد وجهت له عدة اتهامات بالاعتداء.

واقتحم كاميرون تونر (19 عاما) الملعب وهاجم لاعبي نوتنغهام فورست أثناء احتفالهم بالهدف الثالث في فوزهم المفاجئ 4-1 على حامل اللقب على ملعب نوتنغهام الأحد.

وقالت الشرطة في بيان: ”تم إتهام (تونر) بثلاث تهم بالاعتداء واقتحام الملعب في إحدى مباريات كرة القدم“.

وأضاف بيان الشرطة ”أُطلق سراحه بكفالة مشروطة، ببينها عدم دخول أي استاد كرة قدم خلال إقامة أي مباراة“.

وأدان ليستر سيتي الواقعة وفرض حظرا مدى الحياة على تونر الذي سيمثل أمام محكمة نوتنغهام في 24 فبراير شباط الحالي.

