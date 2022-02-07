أُطلق سراحه بكفالة مشروطة.. اتهام مشجع ليستر سيتي بالاعتداء عقب حادث نوتنغهام فورست

قالت شرطة نوتنغهامشير يوم الإثنين إن مشجع ليستر سيتي الذي ألقي القبض عليه عقب اشتباكه على لاعبي نوتنغهام فورست خلال مباراة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد وجهت له عدة اتهامات بالاعتداء.

واقتحم كاميرون تونر (19 عاما) الملعب وهاجم لاعبي نوتنغهام فورست أثناء احتفالهم بالهدف الثالث في فوزهم المفاجئ 4-1 على حامل اللقب على ملعب نوتنغهام الأحد.

Un fan de Leicester s’est joint violemment à la célébration des joueurs de Nottingham Forest cet après-midi lors du 16ème de finale de FA Cup… pic.twitter.com/UeCeV3dxhS — Vibes Foot (@VibesFoot) February 6, 2022

وقالت الشرطة في بيان: ”تم إتهام (تونر) بثلاث تهم بالاعتداء واقتحام الملعب في إحدى مباريات كرة القدم“.

وأضاف بيان الشرطة ”أُطلق سراحه بكفالة مشروطة، ببينها عدم دخول أي استاد كرة قدم خلال إقامة أي مباراة“.

وأدان ليستر سيتي الواقعة وفرض حظرا مدى الحياة على تونر الذي سيمثل أمام محكمة نوتنغهام في 24 فبراير شباط الحالي.

Accrington get a penalty in the 88th minute… Rotherham fan runs on the pitch and boots the ball away 🤣🤣🤣 …. Accrington miss the penalty 😅 pic.twitter.com/878wbrkyRs — Football Tipster (@Footy_Tipster) February 5, 2022

وانتهت آمال ليستر سيتي في الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة الثقيلة بنتيجة 4/1 أمام نوتنغهام فورست، وفي أول مواجهة بين الفريقين في ثماني سنوات، سجل فورست ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق مجنونة في الشوط الأول عن طريق فيليب زينكرناجل وبرينان جونسون وجو وورول.

وأثناء احتفال لاعبي نوتنغهام فورس اقتحم أحد مشجعي ليستر سيتي أرضية الملعب وركض نحو لاعبي نوتنغهام فورست خلال الاحتفال بالهدف الثالث ووجه بعض اللكمات قبل أن يتدخل عنصرا الشرطة ويتم إخراجه.

ونجح مشجع ليستر سيتي في اقتحام أرضية ملعب سيتي غراوند الذي استضاف المباراة واعتدى بالتحديد على اللاعب جوي وورال، بعد تسجيله الهدف الثالث لصالح نوتنغهام فوريست.

وكان ليستر سيتي قد نال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي بالفوز على تشيلسي 1/0، علما أن آرسنال أكثر ناد تتويجا بلقب البطولة برصيد 14 لقبا آخرها موسم 2019/2020.

ونجح نوتنغهام فوريست في الفوز على أرسنال، صاحب الرقم القياسي في حصد لقب كأس الاتحاد، وليستر سيتي حامل اللقب في دورين متتاليين، وسيحاول الظهور في دور الثمانية عندما يواجه هدرسفيلد تاون، منافسه في دوري الدرجة الثانية، ضمن منافسات الدور الخامس.

ونال مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة، لكنه ودع من دور الـ32 بالخسارة بركلات الترجيح أمام ميدلسبره.

ونال كل من تشيلسي وتوتنهام 8 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، و7 لكل من ليفربول وأستون فيلا، و6 ألقاب لمانشستر سيتي.





