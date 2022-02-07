أنفق أكثر من مليار يورو.. دراسة: مانشستر يونايتد الخاسر الأكبر في سوق الانتقالات بالعقد الأخير

كشفت دراسة للمركز الدولي للدراسات الرياضية المستقل في سويسرا، أن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كان الخاسر الأكبر في سوق الانتقالات خلال العقد الأخير، بعد أن أنفق أكثر من مليار يورو (1.14 مليار دولار) على تعاقدات اللاعبين خلال هذه الفترة.

وكشفت الدراسة أن مصروفات مانشستر يونايتد الصافية بلغت 1.075 مليار يورو منذ 2012، وأنه أنفق 1.545 مليار يورو على صفقات الانتقالات، بينما حصل على 470 مليون يورو من بيع اللاعبين.

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وحطم مانشستر يونايتد الرقم القياسي الخاص بالدوري الإنجليزي عندما تعاقد مع بول بوغبا في 2016 مقابل 89.5 مليون جنيه إسترليني (120.89 مليون دولار) رغم أنه لا يتوقع أن يحصل على أي مقابل من الصفقة بعد أن فشل لاعب الوسط الفرنسي في الوصول لمستوى التوقعات، ويمكن أن يغادر النادي في صفقة مجانية عندما ينتهي عقده آخر الموسم الحالي.

وأبرم مانشستر يونايتد أيضا صفقات أخرى غير موفقة منها التعاقد مع أنطوني مارسيال مقابل 36 مليون جنيه إسترليني في 2015، ودوني فان بيك الذي كلفه 40 مليونا في 2020، وغادر هذان اللاعبان النادي معارين إلى إشبيلية وإيفرتون على الترتيب في الشهر الماضي.

واحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في القائمة بصافي إنفاق بلغ 984 مليون يورو وقد أنفق على شراء اللاعبين مبلغا أكثر من مانشستر يونايتد هو 1.699 مليار يورو، لكنه حصل على 715 مليون يورو من بيع اللاعبين.

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واحتل باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الثالث في القائمة بإنفاق إجمالي بلغ 941 مليون يورو، بينما احتل برشلونة الإسباني المركز الرابع وقد بلغ إجمالي إنفاقه 650 مليون يورو رغم متاعبه المالية في العام الماضي، والتي اضطرته إلى الاستغناء عن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبرشلونة حققوا الكثير من الألقاب خلال العقد الماضي، بينما تراجع أداء مانشستر يونايتد خلال هذه الفترة كثيرا بعد رحيل مدربه الأسطوري الأسبق أليكس فيرغسون في 2013.

ومنذ 2012 فاز مانشستر يونايتد بلقب الدوري مرة واحدة، بينما توج مانشستر سيتي باللقب المحلي خمس مرات وباريس سان جيرمان سبع مرات وبرشلونة خمس مرات.

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وآخر لقب توج به مانشستر يونايتد كان الدوري الأوروبي في 2017 تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز متخلفا بفارق 19 نقطة عن جاره مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة، وخرج يوم الجمعة الماضي، من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد هزيمته أمام فريق الدرجة الثانية ميدلسبره.