ماركا: زيدان يطلب ضم كريستيانو رونالدو للموافقة على تدريب باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة ”ماركا“ أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، وضع شرطا أساسيا من أجل قبول تدريب باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن أبرز شرط وضعه زيدان على الطاولة هو التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الحالي وريال مدريد السابق.

وكان زيدان قد رحل عن قيادة ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، وقرر الحصول على فترة راحة قبل العودة إلى التدريب مجددا، وتم ربطه بالعديد من الأندية في الآونة الأخيرة.

ويعد باريس سان جيرمان الأكثر اهتماما بالتعاقد مع زيدان، وذلك لعدم اقتناع الإدارة بالعمل الذي يقوم به المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، وتحديدا فشله في السيطرة على غرفة خلع الملابس المدججة بالنجوم.

كما أفادت العديد من وسائل الإعلام أن ماوريسيو بوكيتينو، هو الاسم الأوفر حظا، والمدعوم من قبل السير أليكس فيرغسون، لقيادة مانشستر يونايتد الذي يمر بمرحلة نتائج سيئة هذا الموسم، ولم يقدم أداء مقنعا مع مدربه الحالي، الألماني ”رالف رانجنيك“.

وأشار التقرير إلى أن رونالدو رفض في وقت سابق الانتقال إلى باريس سان جيرمان، لكن الآن سيكون مرحبا به للعب بجوار ليونيل ميسي ونيمار داسيلفا، لا سيما وأنه لا يشعر بالسعادة في مانشستر يونايتد بسبب نتائج الفريق السيئة هذا الموسم.

💣Zidane quiere a Cristiano Ronaldo si asume en PSG El francés sigue sonando como próximo DT del Paris y, según la prensa europea, quiere llevar a CR7 si se convierte en el entrenador. ¿Lo junta con Messi?https://t.co/uNBir1fGd6 — TyC Sports (@TyCSports) February 7, 2022

كما يسعى سان جيرمان لضم رونالدو في ظل عدم استعداد نجمه كيليان مبابي لتجديد عقده الذي ينتهي في ختام الموسم الحالي، مع انتشار تقارير تؤكد أنه سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني.

ولا يعيش رونالدو أفضل فتراته في الملاعب، ولم يسجل البرتغالي خلال 4 مباريات متتالية، منذ هز الشباك في فوز يونايتد على بيرنلي (3-1) يوم 30 ديسمبر الماضي.

ومن بعدها، لم يسجل رونالدو أمام وولفرهامبتون وبرينتفورد ووست هام، وأخيرا أمام ميدلسبروه بكأس الاتحاد الإنجليزي، في المباراة التي شهدت توديع الشياطين الحمر للمسابقة، وكذلك إهدار رونالدو لركلة جزاء.

ويأمل رونالدو التسجيل أمام بيرنلي، غدا الثلاثاء، لتفادي صيامه التهديفي الأسوأ على صعيد الأندية منذ 2010.

وتمتع رونالدو بنجاح تهديفي أكبر في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل 6 أهداف في 5 مباريات بمرحلة المجموعات.

ويحتل مانششتر يونايتد، المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، ويقاتل لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.