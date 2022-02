بريطانيا وأيرلندا تتقدمان لاستضافة يورو 2028 بدلا من كأس العالم 2030

قالت اتحادات كرة القدم في إنجلترا وأيرلندا الشمالية وإسكتلندا وويلز وجمهورية أيرلندا في بيان مشترك، اليوم الإثنين، إن بريطانيا وأيرلندا أعلنتا عن خطط للتقدم لاستضافة بطولة أوروبا 2028 لكرة القدم.

وبهذا تخلت هذه الاتحادات الخمسة عن خطط للتقدم لاستضافة نهائيات كأس العالم للعبة الشعبية في 2030، وقررت التركيز على البطولة الأوروبية 2028 بدلا من ذلك.

وجاء في بيان هذه الاتحادات أيضا أن استضافة النهائيات الأوروبية سيقدم فائدة اقتصادية أكبر لأصحاب الضيافة وستكون تكلفته أقل.

وأضاف البيان: ”نعتقد أن المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا يمكن لهما أن يقدما للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ولكرة القدم الأوروبية شيئا مميزا في 2028.. وتجربة كبيرة“.

Following an extensive feasibility study, we can confirm we have agreed to focus on a bid to host UEFA EURO 2028 along with the @IrishFA, @ScottishFA, @FAWales and @FAIreland.

