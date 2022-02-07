بريطانيا وأيرلندا تتقدمان لاستضافة يورو 2028 بدلا من كأس العالم 2030

قالت اتحادات كرة القدم في إنجلترا وأيرلندا الشمالية وإسكتلندا وويلز وجمهورية أيرلندا في بيان مشترك، اليوم الإثنين، إن بريطانيا وأيرلندا أعلنتا عن خطط للتقدم لاستضافة بطولة أوروبا 2028 لكرة القدم.

وبهذا تخلت هذه الاتحادات الخمسة عن خطط للتقدم لاستضافة نهائيات كأس العالم للعبة الشعبية في 2030، وقررت التركيز على البطولة الأوروبية 2028 بدلا من ذلك.

وجاء في بيان هذه الاتحادات أيضا أن استضافة النهائيات الأوروبية سيقدم فائدة اقتصادية أكبر لأصحاب الضيافة وستكون تكلفته أقل.

وأضاف البيان: ”نعتقد أن المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا يمكن لهما أن يقدما للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ولكرة القدم الأوروبية شيئا مميزا في 2028.. وتجربة كبيرة“.

Following an extensive feasibility study, we can confirm we have agreed to focus on a bid to host UEFA EURO 2028 along with the @IrishFA, @ScottishFA, @FAWales and @FAIreland. Find out more here: — The FA (@FA) February 7, 2022

وأقيمت بطولة أوروبا 2020 في عدة مدن عبر القارة العام الماضي، بينما ستقام نسخة البطولة في 2024 في ألمانيا.

وكانت تقارير صحفية سعودية في وقت سابق، قد أشارات إلى أن مصر والسعودية تستعدان لتقديم ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030 خلال الفترة المقبلة.

بينما أشار تقرير سابق لصحيفة ”The Athletic“ البريطانية إلى أن السعودية وإيطاليا تدرسان تقديم ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030.

Exclusive: Saudi Arabia are considering a joint bid with Italy for the 2030 World Cup. It's not quite as crazy as it seems. Here's the story behind it and what it means for Spain, Portugal, England and China possible bids… 📝 @mjshrimper — The Athletic UK (@TheAthleticUK) July 16, 2021

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ يشجع ملفات التنظيم المشتركة لاستضافة كأس العالم؛ لأنها تقلل العبء المالي لاستضافة الحدث العالمي، خاصة مع زيادة المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 منتخبا ستخوض 80 مباراة بداية من نسخة 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي مايو الماضي ذكرت صحيفة ”تايمز“ البريطانية أن السعودية تخطط لتقديم عرض لاستضافة كأس العالم 2030.

وأضافت الصحيفة أن السعوديين استعانوا بشركة استشارية أمريكية لوضع إستراتيجية لتقديم عرضها لاستضافة البطولة، مع دولة في قارة أخرى ربما تكون في أوروبا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ قد وافق على دراسة مقترح سعودي بإقامة كأس العالم لكرة القدم للرجال والسيدات كل عامين، بدلا من النظام المعمول به حاليا بإقامة المسابقة كل 4 أعوام، بعد تصويت أعضاء كونغرس ”الفيفا“ خلال اجتماع جمعيته العمومية الـ71، حيث نال الاقتراح السعودي موافقة 166 صوتا، مقابل 22 صوتا غير مؤيد.