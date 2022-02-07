ساديو ماني يكشف تفاصيل حديثه مع محمد صلاح بعد تتويج السنغال بأمم أفريقيا

كشف ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، عن تفاصيل حديثه مع زميله في ليفربول محمد صلاح، نجم منتخب مصر، بعد تتويج بلاده بكأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخ ”أسود التيرانغا“.

وتوج منتخب السنغال بطلا لكأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في النهائي.

وقال ساديو ماني في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: ”تتويجنا كان صعبا لكننا آمنا بأنفسنا وقلنا بأننا سنفوز باللقب، وساعدنا الله في تحقيق اللقب. نشكر الله ونشكر الجماهير التي آمنت بنا“.

وأضاف: ”قلت لمحمد صلاح أنت تبقى دائما لاعبا كبيرا، وأنا أكن لك كل الاحترام“.

وتابع: ”قلت له أنت أردت الفوز باللقب ولم يحدث، لكن ما زال أمامك العديد من الأحداث الرياضية التي تريد الفوز بها، ومنها أمم أفريقيا 2023“.

A touching moment between Liverpool teammates. Both Sadio Mane and Mo Salah had sensational AFCON tournaments 👏#TotalEnergiesAFCON2021 #AFCON2021 Watch Now 👉 https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/xpklbcCpzj — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 6, 2022

محمد صلاح خسر نهائي كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية برفقة منتخب مصر، وذلك بعد خسارة أمم أفريقيا 2017 أمام الكاميرون.

وسيلتقي منتخب مصر مع السنغال مجددا في الشهر المقبل خلال مباراتين في المرحلة الأخيرة من تصفيات قارة أفريقيا لنهائيات كأس العالم 2022.

وكانت صحيفة ”ميرور“، قد ألقت الضوء على أحداث المباراة والنجم السنغالي ساديو ماني، قائلة إنه ربما كان لا يستحق البقاء في الملعب حتى الضربات الترجيحية ولعب دور البطولة بتسجيل الركلة الأخيرة، لكونه كان يستحق الطرد خلال الأشواط الإضافية.

وحصل ماني على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ 88 وخلال الأشواط الإضافية واجه المدافع المصري محمد عبدالمنعم ومثل السقوط رغم كون اللقطات التلفزيونية أكدت عدم وجود احتكاك بين اللاعبين، وأن ماني فقط تظاهر بالسقوط للحصول على ركلة حرة.

وأكدت الصحيفة أن ساديو ماني احتج على الحكم الجنوب أفريقي فيكتور غوميز مطالبا بضربة خطأ وإنذار المدافع المصري محمد عبدالمنعم، الذي كان يعني طرده من اللقاء، لكن الحقيقة أن النجم السنغالي هو من كان يستحق بطاقة صفراء وهي الثانية والطرد للتمثيل.

واختير ماني أفضل لاعب في البطولة، فيما اختير مواطنه الحارس إدوارد ميندي أفضل حارس، وتوج الكاميروني فيسنت أبو بكر بلقب الهداف بتسجيله 8 أهداف واحتل منتخب الكاميرون مستضيف البطولة المركز الثالث.

وقام ساديو ماني بمواساة زميله في ليفربول المصري محمد صلاح بعد نهاية اللقاء، وسيعود الثنائي لتعزيز صفوف فريقهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ”ميرور“، فمن المحتمل ألا يضغط الألماني يورغن كلوب على نجميه محمد صلاح وساديو ماني وقد لا يشركهما في لقاء ليستر سيتي المقرر الخميس المقبل.