ساديو ماني يكشف تفاصيل حديثه مع محمد صلاح بعد تتويج السنغال بأمم أفريقيا

كشف ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، عن تفاصيل حديثه مع زميله في ليفربول محمد صلاح، نجم منتخب مصر، بعد تتويج بلاده بكأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخ ”أسود التيرانغا“.

وتوج منتخب السنغال بطلا لكأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في النهائي.

وقال ساديو ماني في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: ”تتويجنا كان صعبا لكننا آمنا بأنفسنا وقلنا بأننا سنفوز باللقب، وساعدنا الله في تحقيق اللقب. نشكر الله ونشكر الجماهير التي آمنت بنا“.

وأضاف: ”قلت لمحمد صلاح أنت تبقى دائما لاعبا كبيرا، وأنا أكن لك كل الاحترام“.

وتابع: ”قلت له أنت أردت الفوز باللقب ولم يحدث، لكن ما زال أمامك العديد من الأحداث الرياضية التي تريد الفوز بها، ومنها أمم أفريقيا 2023“.

