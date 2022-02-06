سيارة فاخرة ضخمة هدية جورجينا لرونالدو في عيد ميلاده (فيديو)

أهدت جورجينا رودريغيز صديقها النجم كريستيانو رونالدو سيارة ”كاديلاك إسكاليد“ ذات ثمانية مقاعد بمناسبة عيد ميلاده السابع والثلاثين الذي احتفلا به سويا يوم السبت.

وفتحت جورجينا باب منزلهما في تشيشاير في مدينة مانشستر وهي ترتدي سروالا ورديا لمفاجأة نجم مانشستر يونايتد بالهدية، وبعد ذلك سمحوا لأطفال رونالدو الأصغر باختبار نظام الصوت في السيارة.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن رونالدو جلس على كرسي قيادة السيارة ذات الدفع الرباعي التي يبلغ سعره المبدئي حوالي 150 ألف جنيه إسترليني بعد ساعات من إطفاء الشموع في كعكة عيد ميلاده التي صنعتها صديقته له.

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وفي أبريل/نيسان المقبل، من المقرر أن تلد الإسبانية جورجينا(28 عاما) توأما، ولديهما ابنة تبلغ من العمر أربع سنوات تدعى ألانا وكريستيانو أب لثلاثة أطفال آخرين هم إيفا وماتيو البالغ عمرهما أربع سنوات وكريستيانينو البالغ من العمر 11 عامًا.

ويفتخر كريستيانو بالفعل بأسطول مثير للإعجاب من السيارات الخارقة، كما أوضحت جورجينا خلال عرض فيلمها الوثائقي مؤخرًا على شبكة نتفيلكس الذي يحمل اسم ”أنا جورجينا“.

ولكن مع توسع عائلتهم، ستمكن كاديلاك إسكاليد رودريغيز والتؤأم البرتغالي الذي يحرس العائلة من أداء مهام توصيل الأطفال الصغار إلى المدرسة بكل راحة وأناقة.

ويقول أحد الإعلانات الترويجية للسيارة: ”إذا كنت تبحث عن سيارة لاستضافة ملعب تنس صغير، فابحث عن كاديلاك إسكاليد، لا مفر من حقيقة أن كاديلاك إسكاليد كبيرة إلى حد ما. يبلغ طولها 6 أمتار تقريبًا وهو نفس طول الزرافة تقريبًا“.

وذلك فضلا عن نظام صوتي بـ36 مكبر صوت، بما في ذلك خاصية الحدث إلى الأشخاص في المقاعد الخلفية حتى تتمكن من التحدث معهم بسبب طول السيارة،

واستعرضت جورجينا الهدية التي اشترتها لكريستيانو على حسابها على إنستغرام، ونشرت لقطات له وهو يقبلها ثم يجلس خلف عجلة القيادة قبل أن يسمح للأطفال بالدخول.

وعلقت جورجينا على الفيديو قائلة: ”37 عامًا سعيدة من الحب في حياتي، نحن نحبك إلى ما لا نهاية، أفضل أب وأفضل رفيق في الحياة. مقاتل ويستحق كل خير يحدث لك. أنت الكمال ذاته ومصدر إلهامنا“.

وبلغت جورجينا 28 عامًا في دبي الشهر الماضي بينما كان الزوجان يقضيان عطلة مع أطفالهما.

وأنفق كريستيانو آلاف الجنيهات الإسترلينية على عرض ضوئي وليزر على برج خليفة الشهير بمناسبة عيد ميلادها وإطلاق فيلمها الوثائقي على منصة نتفيلكس.

وقالت عارضة الأزياء بعد ذلك في رسالة على إنستغرام ”لا يمكنك أن تجعلني أكثر سعادة من ذلك“.

وفي هذه الأثناء، تمكن كريستيانو من الابتسام بعد استلام السيارة الجديدة كهدية عيد ميلاده على الرغم من إهدار الفرصة لمنح مانشستر يونايتد تقدمًا مبكرًا من ركلة جزاء ضد ميدلسبره يوم الجمعة الماضي، ليخسر الفريق 8-7 بركلات الترجيح بعد تعادله 1-1 بعد وقت إضافي.