شاهد.. مشجع لليستر سيتي يعتدي على لاعبي نوتنغهام فورست خلال الاحتفال بأحد الأهداف (فيديو وصور)

شهدت مباراة ليستر سيتي مع مضيفه نوتنغهام فورست في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي اعتداء أحد مشجعي ليستر سيتي على لاعبي نوتنغهام فورست خلال احتفالهم بأحد الأهداف.

وانتهت آمال ليستر سيتي في الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة الثقيلة بنتيجة 4/1 أمام نوتنغهام فورست، وفي أول مواجهة بين الفريقين في ثماني سنوات، سجل فورست ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق مجنونة في الشوط الأول عن طريق فيليب زينكرناجل وبرينان جونسون وجو وورول.

وأثناء احتفال لاعبي نوتنغهام فورس اقتحم أحد مشجعي ليستر سيتي أرضية الملعب وركض نحو لاعبي نوتنغهام فورست خلال الاحتفال بالهدف الثالث ووجه بعض اللكمات قبل أن يتدخل عنصرا الشرطة ويتم إخراجه.

ونجح مشجع ليستر سيتي في اقتحام أرضية ملعب سيتي غراوند الذي استضاف المباراة واعتدى بالتحديد على اللاعب جوي وورال، بعد تسجيله الهدف الثالث لصالح نوتنغهام فوريست.

