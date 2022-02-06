رياضة

شاهد.. مشجع لليستر سيتي يعتدي على لاعبي نوتنغهام فورست خلال الاحتفال بأحد الأهداف (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 06 فبراير 2022 21:15 GMT
تاريخ التحديث: 06 فبراير 2022 21:35 GMT

شاهد.. مشجع لليستر سيتي يعتدي على لاعبي نوتنغهام فورست خلال الاحتفال بأحد الأهداف (فيديو وصور)

آمال ليستر سيتي في الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي انتهت بعد الخسارة الثقيلة بنتيجة 4/1 أمام نوتنغهام فورست.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

شهدت مباراة ليستر سيتي مع مضيفه نوتنغهام فورست في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي اعتداء أحد مشجعي ليستر سيتي على لاعبي نوتنغهام فورست خلال احتفالهم بأحد الأهداف.

وانتهت آمال ليستر سيتي في الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة الثقيلة بنتيجة 4/1 أمام نوتنغهام فورست، وفي أول مواجهة بين الفريقين في ثماني سنوات، سجل فورست ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق مجنونة في الشوط الأول عن طريق فيليب زينكرناجل وبرينان جونسون وجو وورول.

وأثناء احتفال لاعبي نوتنغهام فورس اقتحم أحد مشجعي ليستر سيتي أرضية الملعب وركض نحو لاعبي نوتنغهام فورست خلال الاحتفال بالهدف الثالث ووجه بعض اللكمات قبل أن يتدخل عنصرا الشرطة ويتم إخراجه.

ونجح مشجع ليستر سيتي في اقتحام أرضية ملعب سيتي غراوند الذي استضاف المباراة واعتدى بالتحديد على اللاعب جوي وورال، بعد تسجيله الهدف الثالث لصالح نوتنغهام فوريست.

بيان ليستر سيتي
وأدان ليستر سيتي دخول أحد مشجعيه إلى أرض الملعب والاعتداء على لاعبي نوتنغهام فوريست خلال الخسارة الثقيلة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال ليستر سيتي في بيان رسمي: ”يشعر النادي بالفزع من مثل هذا التصرف، ويتقدم بالاعتذار إلى نوتنغهام فوريست ولاعبيه بعدما تعرضت سلامتهم للخطر“.

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وأضاف: ”نحن نشيد بالتصرف السريع من مشرفي الأمن في الملعب بالإمساك بهذا الشخص الذي سيتعرض لعقوبة حظر حضور أي مباراة لليستر سيتي على أرضه أو خارجها. سنتقدم بكل الدعم للسلطات المعنية لاتخاذ أي تصرف إضافي مناسب“.

ونجح نوتنغهام فوريست في الفوز على أرسنال، صاحب الرقم القياسي في حصد لقب كأس الاتحاد، وليستر سيتي حامل اللقب في دورين متتاليين، وسيحاول الظهور في دور الثمانية عندما يواجه هدرسفيلد تاون، منافسه في دوري الدرجة الثانية، ضمن منافسات الدور الخامس.

وكان ليستر سيتي قد نال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي بالفوز على تشيلسي 1/0، علما أن آرسنال أكثر ناد تتويجا بلقب البطولة برصيد 14 لقبا آخرها موسم 2019/2020.

ونال مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة، مقابل 8 ألقاب لكل من تشيلسي وتوتنهام، و7 لكل من ليفربول وأستون فيلا، و6 ألقاب لمانشستر سيتي.

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