شاهد.. مشجع لليستر سيتي يعتدي على لاعبي نوتنغهام فورست خلال الاحتفال بأحد الأهداف (فيديو وصور)

شهدت مباراة ليستر سيتي مع مضيفه نوتنغهام فورست في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي اعتداء أحد مشجعي ليستر سيتي على لاعبي نوتنغهام فورست خلال احتفالهم بأحد الأهداف.

وانتهت آمال ليستر سيتي في الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة الثقيلة بنتيجة 4/1 أمام نوتنغهام فورست، وفي أول مواجهة بين الفريقين في ثماني سنوات، سجل فورست ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق مجنونة في الشوط الأول عن طريق فيليب زينكرناجل وبرينان جونسون وجو وورول.

Un fan de Leicester s’est joint violemment à la célébration des joueurs de Nottingham Forest cet après-midi lors du 16ème de finale de FA Cup… pic.twitter.com/UeCeV3dxhS — Vibes Foot (@VibesFoot) February 6, 2022

وأثناء احتفال لاعبي نوتنغهام فورس اقتحم أحد مشجعي ليستر سيتي أرضية الملعب وركض نحو لاعبي نوتنغهام فورست خلال الاحتفال بالهدف الثالث ووجه بعض اللكمات قبل أن يتدخل عنصرا الشرطة ويتم إخراجه.

ونجح مشجع ليستر سيتي في اقتحام أرضية ملعب سيتي غراوند الذي استضاف المباراة واعتدى بالتحديد على اللاعب جوي وورال، بعد تسجيله الهدف الثالث لصالح نوتنغهام فوريست.

Accrington get a penalty in the 88th minute… Rotherham fan runs on the pitch and boots the ball away 🤣🤣🤣 …. Accrington miss the penalty 😅 pic.twitter.com/878wbrkyRs — Football Tipster (@Footy_Tipster) February 5, 2022

بيان ليستر سيتي

وأدان ليستر سيتي دخول أحد مشجعيه إلى أرض الملعب والاعتداء على لاعبي نوتنغهام فوريست خلال الخسارة الثقيلة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال ليستر سيتي في بيان رسمي: ”يشعر النادي بالفزع من مثل هذا التصرف، ويتقدم بالاعتذار إلى نوتنغهام فوريست ولاعبيه بعدما تعرضت سلامتهم للخطر“.

وأضاف: ”نحن نشيد بالتصرف السريع من مشرفي الأمن في الملعب بالإمساك بهذا الشخص الذي سيتعرض لعقوبة حظر حضور أي مباراة لليستر سيتي على أرضه أو خارجها. سنتقدم بكل الدعم للسلطات المعنية لاتخاذ أي تصرف إضافي مناسب“.

ونجح نوتنغهام فوريست في الفوز على أرسنال، صاحب الرقم القياسي في حصد لقب كأس الاتحاد، وليستر سيتي حامل اللقب في دورين متتاليين، وسيحاول الظهور في دور الثمانية عندما يواجه هدرسفيلد تاون، منافسه في دوري الدرجة الثانية، ضمن منافسات الدور الخامس.

وكان ليستر سيتي قد نال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي بالفوز على تشيلسي 1/0، علما أن آرسنال أكثر ناد تتويجا بلقب البطولة برصيد 14 لقبا آخرها موسم 2019/2020.

ونال مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة، مقابل 8 ألقاب لكل من تشيلسي وتوتنهام، و7 لكل من ليفربول وأستون فيلا، و6 ألقاب لمانشستر سيتي.