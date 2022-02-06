ديلي ستار: ريال مدريد ينسحب من صفقة إيرلينغ هالاند

أفادت وسائل إعلام إنجليزية، بأن ريال مدريد قرر الانسحاب من صفقة النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ستار“، فإن ريال مدريد يرى أنه لا يستطيع تحمل تكاليف صفقة التعاقد مع هالاند بعد اقتراب حصوله على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي رغم أن الصفقة ستكون بنظام الانتقال الحر.

من سينجح في التعاقد مع السفاح؟!🧐🤔 لعب #إيرلينج_هالاند في #الدوري_الألماني منذ إنضمامه:

57 مباراة وسجل 56 منذ انضمامه لـ #دورتموند 🤯#إرم_سبورت pic.twitter.com/AGtWVijQm4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 22, 2022

ويرى ريال مدريد أنه لم يعد بإمكانه تحمل دفع 300 مليون جنيه إسترليني المطلوبة للتعاقد مع هالاند حال إتمامه التعاقد مع كيليان مبابي.

وكانت صحيفة ”بيلد“ الألمانية قد أفادت، قبل أيام، بأن ريال مدريد اتفق مع مبابي على أن ينضم اللاعب الشاب إلى سانتياغو برنابيو، الصيف المقبل، وقالت إن مبابي سيحصل على 50 مليون يورو كراتب سنوي، وأكدت أن كل شيء تم بين الطرفين“.

وأوضحت ”ديلي ستار“ أن قرار ريال مدريد بالانسحاب من صفقة هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، يمنح الأندية الإنجليزية: مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي، أملا جديدا في التعاقد مع هالاند.

ماذا تفعل يا هالاند 😳 pic.twitter.com/r141kTHqnz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 14, 2021

وأشارت إلى أن انسحاب ريال مدريد من صفقة هالاند وضع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة تأهب قصوى، وقالت إن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، علموا بآخر تطورات الصفقة من مينو رايولا وكيل هالاند.

وأفادت الصحيفة بأن هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، يريد الانتقال إلى برشلونة، حال نجح النادي الكتالوني في توفير قيمة الصفقة، حيث يعاني البلوغرانا من أزمة مالية خانقة، تسببت في فشل تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكدت الصحيفة على أن انسحاب ريال مدريد ووضع برشلونة الصعب، يعززان موقف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في التعاقد مع هالاند، الذي يملك شرطا جزائيا مع بروسيا دورتموند يبلغ 67 مليون جنيه إسترليني في يونيو المقبل.

وانتقل هالاند من ريد بول سالزبورغ إلى بروسيا دورتموند في يناير 2020 مقابل 20 مليون يورو فقط.

وسجل هالاند الموسم الحالي 23 هدفا وصنع 6 في 20 مباراة مع بروسيا دورتموند، علما أنه منذ انتقاله إلى سيغنال إيدونا بارك سجل المهاجم النرويجي 80 هدفا وصنع 21 في 79 مباراة.

يشار إلى أن هالاند يغيب عن بروسيا دورتموند؛ بسبب إصابة في العضلات، ولم يتم كشف موعد عودته.