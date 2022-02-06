رياضة

ديلي ستار: ريال مدريد ينسحب من صفقة إيرلينغ هالاند
تاريخ النشر: 06 فبراير 2022 16:25 GMT
تاريخ التحديث: 06 فبراير 2022 17:25 GMT

ديلي ستار: ريال مدريد ينسحب من صفقة إيرلينغ هالاند

هالاند سجل الموسم الحالي 23 هدفا وصنع 6 في 20 مباراة مع بروسيا دورتموند، علما أنه منذ انتقاله إلى سيغنال إيدونا بارك سجل المهاجم النرويجي 80 هدفا وصنع 21 في 79 مباراة.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام إنجليزية، بأن ريال مدريد قرر الانسحاب من صفقة النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ستار“، فإن ريال مدريد يرى أنه لا يستطيع تحمل تكاليف صفقة التعاقد مع هالاند بعد اقتراب حصوله على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي رغم أن الصفقة ستكون بنظام الانتقال الحر.

ويرى ريال مدريد أنه لم يعد بإمكانه تحمل دفع 300 مليون جنيه إسترليني المطلوبة للتعاقد مع هالاند حال إتمامه التعاقد مع كيليان مبابي.

وكانت صحيفة ”بيلد“ الألمانية قد أفادت، قبل أيام، بأن ريال مدريد اتفق مع مبابي على أن ينضم اللاعب الشاب إلى سانتياغو برنابيو، الصيف المقبل، وقالت إن مبابي سيحصل على 50 مليون يورو كراتب سنوي، وأكدت أن كل شيء تم بين الطرفين“.

وأوضحت ”ديلي ستار“ أن قرار ريال مدريد بالانسحاب من صفقة هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، يمنح الأندية الإنجليزية: مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي، أملا جديدا في التعاقد مع هالاند.

وأشارت إلى أن انسحاب ريال مدريد من صفقة هالاند وضع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة تأهب قصوى، وقالت إن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، علموا بآخر تطورات الصفقة من مينو رايولا وكيل هالاند.

وأفادت الصحيفة بأن هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، يريد الانتقال إلى برشلونة، حال نجح النادي الكتالوني في توفير قيمة الصفقة، حيث يعاني البلوغرانا من أزمة مالية خانقة، تسببت في فشل تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكدت الصحيفة على أن انسحاب ريال مدريد ووضع برشلونة الصعب، يعززان موقف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في التعاقد مع هالاند، الذي يملك شرطا جزائيا مع بروسيا دورتموند يبلغ 67 مليون جنيه إسترليني في يونيو المقبل.

وانتقل هالاند من ريد بول سالزبورغ إلى بروسيا دورتموند في يناير 2020 مقابل 20 مليون يورو فقط.

وسجل هالاند الموسم الحالي 23 هدفا وصنع 6 في 20 مباراة مع بروسيا دورتموند، علما أنه منذ انتقاله إلى سيغنال إيدونا بارك سجل المهاجم النرويجي 80 هدفا وصنع 21 في 79 مباراة.

يشار إلى أن هالاند يغيب عن بروسيا دورتموند؛ بسبب إصابة في العضلات، ولم يتم كشف موعد عودته.

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