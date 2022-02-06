ذا صن: خلاف بين لاعبي مانشستر يونايتد حول تعامل النادي مع اعتقال غرينوود

قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية في تقرير حصري، إن إلقاء القبض على المهاجم ”مايسون غرينوود“ زاد من المشاكل في غرفة خلع الملابس في مانشستر يونايتد، حيث اختلف اللاعبون حول ما إذا كان من الصواب تخلي النادي عنه.

وأفرجت الشرطة بكفالة، يوم الأربعاء الماضي، عن غرينوود مهاجم مانشستر يونايتد رهن المزيد من التحقيقات، وذلك بعد اعتقال اللاعب البالغ عمره 20 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب وتهديدات بالقتل ضد صديقته، حيث ظهرت قبل أيام اتهامات على الإنترنت بأن غرينوود اعتدى على امرأة.

وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على مشتبه به يوم الأحد الماضي، بعد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل امرأة أبلغت عن حوادث عنف جسدي.

ونُشرت الادعاءات ضد غرينوود، والتي تضمنت مقاطع فيديو وصورا ورسالة صوتية، على

”إنستجرام“ يوم الأحد وتم حذفها لاحقا.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى في بيان: ”تم الإفراج بكفالة عن رجل يبلغ من العمر 20 عاما اعتقل (يوم الأحد 30 يناير 2022) للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء على امرأة“.

وقرر يونايتد إيقاف غرينوود قائلا: إنه لن يعود إلى التدريبات أو يلعب للنادي حتى إشعار آخر. وجدد النادي إدانته الشديدة يوم الثلاثاء الماضي ”لأعمال العنف من أي نوع“.

وعلى إثر القبض عليه قطع لاعبون بينهم إدينسون كافاني وكريستيانو رونالدو وفيكتور ليندلوف علاقتهم بغرينوود من خلال إلغاء متابعته على إنستغرام، فيما يتردد أن اللاعبين الثلاثة ضغطوا على زملائه الآخرين ليحذوا حذوهم.

وقال مصدر للصحيفة اليوم الأحد، إن بعض لاعبي الفريق الأول شعروا أنه من الخطأ نبذ غرينوود على أساس أنه بريء حتى تثبت إدانته.

وقال المصدر: “لاعب واحد على وجه الخصوص غاضب من ذلك. إنه يشعر أن التخلي عن مايسون يظهر أن الفريق ليس موحدا. إذا أدين ماسون بما اتهم به، فمن الواضح أن جميع اللاعبين سيصابون بالرعب.

”لكن الشرطة لم تقرر حتى ما إذا كانت لديها أدلة كافية لتوجيه الاتهام إليه أم لا. ويشعر بعض المقربين منه أنه يجب السماح لسير العدالة بالاستمرار، ولكن عندما بدأ بعض اللاعبين في التخلص منه، شعروا أنهم مضطرون لذلك أيضا“.

وأضاف المصدر: ”قال أحد اللاعبين إنه أظهر كيف أن الفريق لم يكن موحدا، وأظهر أنه في كثير من الأحيان يتصرف اللاعبون كأفراد وليس كفريق“.

وقال الألماني رالف رانجنيك المدير الفني للفريق، إن اعتقال المهاجم كان ”موضوعا داخل الفريق. لقد أجرينا مناقشات داخلية، لكنني متأكد من أن الجميع سيتفهم أن تلك المناقشات الداخلية يجب أن تظل داخلية. إنه وضع غير عادي للجميع ”.