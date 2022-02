ليفربول يهزم كارديف سيتي ويتأهل لدور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تأهل نادي ليفربول إلى دور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه 3/1 على كارديف سيتي، اليوم الأحد، في إطار مباريات دور الـ32 من المسابقة.

وعلى ملعب أنفيلد معقل ليفربول، انتهى الشوط الأول على التعادل السلبي بين ليفربول وكارديف سيتي. ووضع المهاجم البرتغالي دييغو غوتا الريدز في المقدمة بهدف في الدقيقة 53 من ضربة رأسية مستغلا كرة عرضية من ركلة ثابتة لعبها ترينت ألكسندر أرنولد.

𝗧𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁 𝗵𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿! No stopping this downwards header from @DiogoJota18 👏#EmiratesFACup pic.twitter.com/kbNKJCRGtC — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022

وفي الدقيقة 58 قرر المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إشراك الوافد الجديد، البرتغالي لويس دياز بدلا من كورتيس جونز.

وفي الدقيقة 68 وقع الياباني تاكومي مينامينو الهدف الثاني لليفربول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من لويس دياز.

ووقع البديل هارفي إليوت الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 76 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بمساعدة أندرو روبرتسون.

Welcome to Anfield, @LuisFDiaz19 🔴 Some tidy footwork as he puts it on a plate for @takumina0116, who makes no mistake 💥#EmiratesFACup pic.twitter.com/ml5RAywrHB — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022

ووقع روبين كولويل الهدف الوحيد لكارديف سيتي في الدقيقة 80، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة قصيرة من إسحاق دافيدز.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول في دور الـ16 مع نوريتش سيتي الذي تجاوز عقبة وولفرهامبتون في دور الـ32. بالفوز عليه 1/0 أمس السبت.

يشار إلى أن آخر فوز لليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي كان في موسم 2005/2006 عندما فاز بركلات الترجيح (3/1) على ويستهام بعد التعادل 3/3.

وفي وقت لاحق تلعب مباراة نوتينغهام فورست مع ضيفه ليستر سيتي (حامل اللقب)، وبورنموث أمام بورام وود.

وكان ليستر سيتي قد نال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي بالفوز على تشيلسي 1/0، علما أن آرسنال أكثر ناد تتويجا بلقب البطولة برصيد 14 لقبا آخرها موسم 2019/2020.

Harvey Elliott that is outrageous 😍 What a way to mark your return 🙌#EmiratesFACup pic.twitter.com/oSGJ8MOHGO — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022

ونال مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة، مقابل 8 ألقاب لكل من تشيلسي وتوتنهام، و7 لكل من ليفربول وأستون فيلا، و6 ألقاب لمانشستر سيتي.

وفيما يلي قرعة دور الـ16 في كأس الاتحاد الإنجليزي:

تشيلسي VS لوتون تاون.

كريستال بالاس VS ستوك سيتي.

بيتروبوروغ يونايتد VS مانشستر سيتي.

ليفربول VS نوريتش سيتي.

وست هام VS ساوثهامبتون.

توتنهام VS ميدلسبره.

الفائز من مباراة بورنموث وبوريهام وود VS إيفرتون.

الفائز من ليستر سيتي ونوتنغهام VS هدرسفيلد تاون.